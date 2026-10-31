रतालू बनाम शकरकंद: क्या है इन एक जैसी दिखने वाली सब्जियों के बीच अंतर?
क्या है खबर?
रतालू और शकरकंद, दोनों ही कंद वाली सब्जियां हैं और इनका इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है। ये दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन एक दूसरे से काफी अलग हैं। जहां रतालू की लंबी और मोटी त्वचा होती है, वहीं शकरकंद की त्वचा चिकनी और पतली होती है। आइए जानते हैं कि रतालू और शकरकंद के बीच क्या-क्या अंतर है और इनका स्वाद, पोषण मूल्य और सेहत के लिए फायदे क्या हैं।
अंतर
रतालू और शकरकंद में अंतर
रतालू और शकरकंद के बीच का सबसे बड़ा अंतर है कि रतालू की लंबी और मोटी त्वचा होती है, जबकि शकरकंद की त्वचा चिकनी और पतली होती है।
इसके अलावा रतालू का स्वाद मीठा नहीं होता है, जबकि शकरकंद का स्वाद मीठा होता है। दोनों सब्जियों में पोषण मूल्य भी अलग होता है।
इसके अलावा रतालू और शकरकंद के सेहत के लिए फायदे भी भिन्न हैं, जो इन्हें एक दूसरे से काफी अलग बनाते हैं।
याम
रतालू क्या है?
रतालू एक प्रकार की कंद वाली सब्जी होती है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में उगाई जाती है। इसका रंग सफेद या हल्का पीला होता है और इसकी त्वचा मोटी और खुरदुरी होती है।
रतालू का आकार लंबा और मोटा होता है। इसका स्वाद भी मीठा नहीं होता है।
रतालू को उबालकर या भूनकर खाया जा सकता है। इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह अन्य सब्जियों की तुलना में ज्यादा ठोस होता है।
शकरकंद
शकरकंद क्या है?
शकरकंद एक प्रकार का कंद होता है, जो मुख्य रूप से अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और एशिया में उगाया जाता है। इसका रंग नारंगी, पीला या सफेद होता है और इसकी त्वचा चिकनी और पतली होती है।
शकरकंद का आकार मोटा और गोलाई लिए होता है। इसका स्वाद भी मीठा होता है।
शकरकंद को उबालकर, भूनकर या सेंककर खाया जा सकता है। इसमें विटामिन-A समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।
पोषण
दोनों सब्जियों में पोषक तत्वों की मात्रा
रतालू में विटामिन-C, विटामिन-B6, फाइबर और पोटेशियम की उच्च मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।
दूसरी ओर, शकरकंद में विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-B6, फाइबर, पोटेशियम और मैंगनीज की अधिक मात्रा होती है। इसके अलावा यह बीटा-कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जो विटामिन-A में बदल सकता है।
शकरकंद के सेवन से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य लाभ
रतालू और शकरकंद के सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ
रतालू का सेवन मधुमेह के जोखिमों को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।
दूसरी ओर, शकरकंद का सेवन पेट के कैंसर के जोखिम कम करने, हृदय की बीमारियों से सुरक्षित रखने और शरीर में सूजन को कम करने में सहायक है।
हालांकि, अगर आप किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो इनका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।