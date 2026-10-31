रतालू बनाम शकरकंद: क्या है इन एक जैसी दिखने वाली सब्जियों के बीच अंतर?

रतालू एक प्रकार की कंद वाली सब्जी होती है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में उगाई जाती है। इसका रंग सफेद या हल्का पीला होता है और इसकी त्वचा मोटी और खुरदुरी होती है।

रतालू का आकार लंबा और मोटा होता है। इसका स्वाद भी मीठा नहीं होता है।

रतालू को उबालकर या भूनकर खाया जा सकता है। इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह अन्य सब्जियों की तुलना में ज्यादा ठोस होता है।