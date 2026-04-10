दुनिया के 5 सबसे महंगे आम, जिनकी कीमत लाखों से होती है शुरू

गर्मियों में आम का सीजन भी शुरू हो जाता है, जिसे फलों का राजा कहते हैं। वैसे तो दुनियाभर में कई अलग-अलग किस्म के आम मिलते हैं। हालांकि, आम की कुछ किस्में इतनी महंगी होती हैं कि इन्हें खरीदने के लिए लाखों रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। आइए हम आपको आम की 5 ऐसी ही महंगी किस्मों के बारे में बताते हैं। ये एक से बढ़कर एक हैं और इनका स्वाद इन्हें खास तौर से प्रसिद्ध बनाता है।

#1 मियाजाकी आम दुनिया का सबसे महंगा आम जापान में उगाया जाता है, जिसे मियाजाकी नाम से जाना जाता है। जापानी लोग इसे ताइयो नो तमागो यानि सूरज का अंडा भी कहते हैं। इस आम की कीमतें प्रति किलोग्राम ढाई से 3 लाख तक जाती हैं। इन्हें खास तरह के ग्रीनहाउस के अंदर ही उगाया जाता है और इनका रंग लाल और बैंगनी होता है। इन आम का स्वाद बहुत मीठा होता है और इनमें रेशे भी नहीं होते हैं।

#2 कोहितूर आम भारत का सबसे महंगा और दुर्लभ आम कोहितूर इस सूची में दूसरा स्थान रखता है। इस खास किस्म को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उगाया जाता है और इसका विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है। दरअसल, यह पहले केवल शाही नवाबों के लोगों के लिए उगाया जाता था। इसका एक पीस 1,500 से लेकर 12,000 रुपये तक बिकता है। इसकी खासियत इसका मक्खन जैसा स्वाद, अनोखी सुगंध और पीला रंग हैं।

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#3 नूरजहां आम इस सूची में तीसरे स्थान पर भी भारत का ही एक आम है, जिसे नूरजहां नाम से जाना जाता है। इस किस्म को मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में उगाया जाता है। ये आम बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिनका वजन अक्सर 3 से लेकर 5 किलोग्राम तक होता है। इस एक आम की कीमत 500 से लेकर 2,000 रुपये तक जा सकती है। इसे इसके खट्टे-मीठे स्वाद और आकार के कारण पसंद किया जाता है।

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#4 अलफोंसो आम अलफोंसो आम को 'आमों का राजा' भी कहा जाता है। यह आम भारत में सबसे पहले बाजार में आता है और इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। आम की यह किस्म आकार में बड़ी होती है और इसका स्वाद बेहद मीठा होता है। इसकी कीमत 1,200 से 2,200 रुपये प्रति दर्जन होती है। इस आम की कुछ किस्में तो इतनी महंगी होती हैं कि एक दर्जन के लिए 5,000 रुपये तक देने पड़ते हैं।