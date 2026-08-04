स्ट्रीट फूड के लिए दुनियाभर से सर्वश्रेष्ठ शहरों के नाम आए सामने, भारत का रहा दबदबा
क्या है खबर?
स्ट्रीट फूड ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। यही वजह है कि लगभग हर देश में कुछ खास बाजार होते हैं, जिनमें केवल अलग-अलग तरह का स्ट्रीट फूड ही मिलता है। आज हम स्ट्रीट फूड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैश्विक मीडिया संगठन टाइम आउट ने हाल ही में दुनियाभर में स्ट्रीट फूड के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की नवीनतम रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का दबदबा रहा है।
स्ट्रीट फूल के लिए सर्वश्रेष्ट शहर
हो ची मिन्ह सिटी ने हासिल किया पहला स्थान
टाइम आउट की यह सूची दुनियाभर के हजारों लोगों के सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता, स्वाद और कीमत पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस सूची में पहला स्थान वियतनाम के शहर हो ची मिन्ह सिटी ने हासिल किया है, जबकि दूसरे स्थान पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया का जकार्ता और चौथे स्थान पर ताइवान का ताइपे शहर रहा।
सूची
सूची में शामिल इन शहरों का स्ट्रीट फूड भी है लाजवाब
इस सूची में पांचवें स्थान पर मैक्सिको का शहर मैक्सिको सिटी और छठे स्थान पर फिलीपींस की राजधानी मनीला शहर संयुक्त रूप से रहे, जबकि 7वें स्थान पर वियतनाम की राजधानी हनोई शहर रहा।
8वें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका का शहर जोहान्सबर्ग और 9वें स्थान पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक शहर रहा।
वहीं 10वें स्थान पर भारत का मुंबई शहर और 11वें स्थान पर मोरोक्को के शहर मार्राकेश ने अपनी जगह बनाई
भारत के शहर
शीर्ष-20 में भी भारत के शहरों का नाम शामिल
जहां 12वें स्थान पर अमेरिका का शहर लॉस एंजिल्स रहा, वहीं 13वें स्थान पर चीन का शहर बीजिंग और 14वें स्थान पर सिंगापुर का शहर सिंगापुर सिटी रहा।
15वें स्थान पर भारत का शहर जयपुर रहा, जबकि 16वें स्थान पर मेक्सिको का शहर ग्वाडालाजारा और 17वें स्थान पर केन्या का शहर नैरोबी रहा।
18वें स्थान पर रोमानिया का शहर बुखारेस्ट रहा और 19वें स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली शहर रहा।
20वां स्थान घाना के शहर अक्रा ने हासिल किया।
मुंबई, जयपुर और दिल्ली
10वें, 15वें और 19वें स्थान पर भारत के शहरों ने बनाई अपनी जगह
मुंबई, जयपुर और दिल्ली को इस सूची में इसलिए जगह नहीं मिली कि वे ट्रेंडी स्ट्रीट फूड परोसते हैं, बल्कि उनका स्वाद और उन्हें बनाने के तरीके में कई पीढ़ियों का अनुभव छिपा है।
मुंबई के स्ट्रीट फूड की बात करें तो सबसे ज्यादा वड़ा पाव, पावभाजी और भेलपुरी मशहूर है, जबकि जयपुर की प्याज कचौड़ी, मावा कचौड़ी और मिर्ची वड़े लोकप्रिय हैं।
वहीं दिल्ली के छोले-भठूरे, आलू टिक्की चाट और जलेबी का स्वाद लोगों को बहुत भाता है।