दुनिया के बेहतरीन स्ट्रीट फूड शहरों में भारत का दबदबा

स्ट्रीट फूड के लिए दुनियाभर से सर्वश्रेष्ठ शहरों के नाम आए सामने, भारत का रहा दबदबा

लेखन अंजली 03:16 pm Aug 04, 202603:16 pm

क्या है खबर?

स्ट्रीट फूड ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। यही वजह है कि लगभग हर देश में कुछ खास बाजार होते हैं, जिनमें केवल अलग-अलग तरह का स्ट्रीट फूड ही मिलता है। आज हम स्ट्रीट फूड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैश्विक मीडिया संगठन टाइम आउट ने हाल ही में दुनियाभर में स्ट्रीट फूड के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की नवीनतम रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का दबदबा रहा है।