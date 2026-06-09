दुनियाभर में खान-पान के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी

दुनियाभर में खान-पान के मामले में सर्वश्रेष्ठ शहर है लीमा, 13वें स्थान पर भारत का बेंगलुरु

लेखन अंजली 03:49 pm Jun 09, 202603:49 pm

क्या है खबर?

अगर आप खाने के शौकीन हैं और यह सोच रहे हैं कि ऐसी कौन-सी जगह जाएं, जहां का खान-पान सबसे बेहतर हो तो अब आपके लिए यह तय करना आसान हो सकता है। दरअसल, वैश्विक मीडिया संगठन टाइम आउट ने दुनियाभर में खान-पान के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की नवीनतम रैंकिंग जारी की है। यह सूची दुनियाभर के हजारों लोगों के सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें भोजन की गुणवत्ता और कीमत पर ध्यान केंद्रित किया गया है।