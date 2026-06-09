दुनियाभर में खान-पान के मामले में सर्वश्रेष्ठ शहर है लीमा, 13वें स्थान पर भारत का बेंगलुरु
क्या है खबर?
अगर आप खाने के शौकीन हैं और यह सोच रहे हैं कि ऐसी कौन-सी जगह जाएं, जहां का खान-पान सबसे बेहतर हो तो अब आपके लिए यह तय करना आसान हो सकता है। दरअसल, वैश्विक मीडिया संगठन टाइम आउट ने दुनियाभर में खान-पान के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की नवीनतम रैंकिंग जारी की है। यह सूची दुनियाभर के हजारों लोगों के सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें भोजन की गुणवत्ता और कीमत पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
सूची
150 शहरों में 24,000 स्थानीय निवासियों पर किया गया सर्वे
टाइम आउट की अमेरिकी संपादक वर्जीनिया गिल ने मीडिया को बताया कि इस सूची में शामिल शहर अपनी सामग्रियों, प्रतिष्ठित व्यंजनों और खान-पान की कीमत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, "टाइम आउट ने दुनियाभर के 150 शहरों में 24,000 स्थानीय निवासियों का सर्वे किया और उनसे भोजन की गुणवत्ता, खान-पान की कीमत समेत शहर की संस्कृति से जुड़े सवाल किए, जिसके बाद 20 शहरों ने इस सूची में अपनी जगह बनाई।"
लीमा
पेरू के लीमा शहर ने हासिल किया सूची में पहला स्थान
पेरू की राजधानी और सबसे बड़े शहर लीमा ने रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, जो अपने सेविचे और कोसा लिमेन्या जैसे समुद्री भोजन के लिए बेहद मशहूर है। जहां सेविचे को नींबू के रस से मैरीनेट की गई कच्ची मछली से बनाया जाता है, वहीं कोसा लिमेन्या को आलू, नींबू और पेरू के पीले मिर्च के पेस्ट की परतों के बीच चिकन, टूना या सब्जियों की फिलिंग भरकर बनाया जाता है।
शीर्ष 10
सूची में शामिल शीर्ष 10 शहर
इस सूची में पेरू के बाद दूसरे स्थान पर थाईलैंड का शहर बैंकॉक रहा, जबकि तीसरे स्थान पर मैक्सिको के शहर मैक्सिको सिटी ने अपनी जगह बनाई। वहीं चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम का शहर लंदन, पांचवे स्थान पर स्पेन का शहर बार्सिलोना, छठें स्थान पर वियतनाम का शहर हो ची मिन्ह, सांतवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न, आठवें पर चीन का शहर बीजिंग, नौवें पर ग्रीस का शहर एथेंस और दसवें पर पुर्तगाल का शहर लिस्बन रहा।
शीर्ष 20
शीर्ष 20 में शामिल हैं ये शहर
टाइम आउट की इस सूची में 11वें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका का शहर केप टाउन, 12वें स्थान पर जापान का शहर ओसाका और 13वें स्थान पर भारत का शहर बेंगलुरु रहा। वहीं 14वें स्थान पर इटली का नेपल्स, 15वें स्थान पर अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, 16वें स्थान पर हांगकांग, 17वें स्थान पर अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, 18वें स्थान पर फ्रांस का मार्सिले, 19वें स्थान पर डेनमार्क का कोपेनहेगन और 20वें स्थान पर कोलंबिया का शहर मेडेलिन शामिल रहा।
भारत
भारत के बेंगलुरु ने हासिल किया 13वां स्थान
भारत के कर्नाटक राज्य के शहर बेंगलुरु के खान-पान का माहौल लोगों को बहुत पसंद है। यहां सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला व्यंजन डोने बिरयानी है, जो एक मांसाहारी व्यंजन है। इस व्यंजन को चावल, चिकन और विभिन्न मसालों से तैयार किया जाता है, फिर इसे ताड़ या केले के पत्तों से बने कटोरे में परोसा जाता है। इसके अतिरिक्त यहां के अन्य व्यंजन भी आपके मन को तृप्त करके आपको एक यादगार स्वाद प्रदान करेगे।