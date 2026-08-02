लकड़ी बनाम प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड: इनमें से कौन-सा विकल्प है सब्जियां काटने के लिए बेहतर?

लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं और सही देखभाल करने पर कई सालों तक काम करते रहते हैं।

इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये प्राकृतिक होते हैं और इनमें बैक्टीरिया को पनपने से रोकने की क्षमता होती है।

इसके अलावा लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड पर काटने से खाने का स्वाद भी नहीं बदलता, जिससे खाना बनाते समय आपको कोई परेशानी नहीं होती।

ये प्लास्टिक के महीन कण भी नहीं छोड़ते हैं।