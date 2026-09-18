महिलाओं में हो सकती है विटामिन-B12 की कमी, इन 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज

अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यह भी विटामिन-B12 की कमी का एक अहम संकेत हो सकता है।

विटामिन-B12 खून की कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। अगर आपके शरीर में इसकी कमी होगी तो खून की कोशिकाएं ठीक से नहीं बन पाएंगी और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी।

ऐसे में अपने खाने में विटामिन-B12 से भरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए।