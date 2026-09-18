महिलाओं में हो सकती है विटामिन-B12 की कमी, इन 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
विटामिन-B12 एक ऐसा पोषक तत्व है, जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके कमी से शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि थकान, कमजोरी और याददाश्त में कमी। विटामिन-B12 की कमी का पता लगाने के लिए कुछ संकेत होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, जो बताते हैं कि आपको अपनी डाइट में विटामिन-B12 को शामिल करना चाहिए।
#1
थकान और कमजोरी महसूस होना
अगर आपको लगातार थकान और कमजोरी महसूस हो रही है तो यह विटामिन-B12 की कमी का एक अहम संकेत हो सकता है। चाहे आप कितनी ही आराम करें, आपको ऊर्जा नहीं मिल रही हो।
यह स्थिति खासकर उन महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है, जो शाकाहारी भोजन करती हैं क्योंकि उनके आहार में विटामिन-B12 की कमी हो सकती है।
ऐसे में आपको अपने खाने में विटामिन-B12 से भरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए।
#2
याददाश्त में कमी आना
अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है या आप चीजें जल्दी भूल रही हैं तो यह भी विटामिन-B12 की कमी का संकेत हो सकता है।
विटामिन-B12 दिमाग के काम को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे याददाश्त तेज होती है।
अगर आप महसूस करती हैं कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है तो अपने खाने में विटामिन-B12 से भरपूर चीजों को शामिल करें, जैसे दूध, दही, पनीर आदि।
#3
सांस लेने में दिक्कत होना
अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यह भी विटामिन-B12 की कमी का एक अहम संकेत हो सकता है।
विटामिन-B12 खून की कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। अगर आपके शरीर में इसकी कमी होगी तो खून की कोशिकाएं ठीक से नहीं बन पाएंगी और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी।
ऐसे में अपने खाने में विटामिन-B12 से भरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए।
#4
त्वचा का पीला पड़ना
अगर आपकी त्वचा पीली पड़ रही है या उसमें निखार कम हो रहा है तो यह भी विटामिन-B12 की कमी का संकेत हो सकता है।
विटामिन-B12 त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद करता है और उसे स्वस्थ बनाए रखता है।
अगर आपकी त्वचा पीली पड़ रही है तो अपने खाने में विटामिन-B12 से भरपूर चीजों को शामिल करें, जैसे दूध, दही, पनीर आदि।
#5
चक्कर आना
अगर आपको अचानक चक्कर आ जाते हैं तो यह भी विटामिन-B12 की कमी का संकेत हो सकता है।
विटामिन-B12 शरीर में खून की कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं।
अगर आपके शरीर में इसकी कमी होगी तो खून की कोशिकाएं ठीक से नहीं बन पाएंगी और आपको चक्कर आ सकते हैं।