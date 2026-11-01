सर्दियों में घूमने के लिए पैकिंग के टिप्स

सर्दियों में घूमने की है योजना? इन 5 चीजों को जरूर करें पैक

लेखन सयाली 11:28 am Nov 01, 202611:28 am

क्या है खबर?

सर्दियों में घूमने का अपना ही मजा है। इस मौसम में पहाड़ों की बर्फबारी, हिल स्टेशनों का सुहावना मौसम और समुद्र तटों पर उमड़ती लहरें देखने लायक होती हैं। हालांकि, सर्दियों में घूमने के लिए सही तैयारी करना जरूरी है। खासकर अगर आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू-कश्मीर जैसी जगहों पर जा रहे हैं तो आपके पास गर्म कपड़े, दवाईयां और कुछ जरूरी चीजें जरूर होनी चाहिए। आइए जानें कि सर्दियों में घूमने के लिए क्या-क्या जरूरी है।