सर्दियों में घूमने की है योजना? इन 5 चीजों को जरूर करें पैक
क्या है खबर?
सर्दियों में घूमने का अपना ही मजा है। इस मौसम में पहाड़ों की बर्फबारी, हिल स्टेशनों का सुहावना मौसम और समुद्र तटों पर उमड़ती लहरें देखने लायक होती हैं। हालांकि, सर्दियों में घूमने के लिए सही तैयारी करना जरूरी है। खासकर अगर आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू-कश्मीर जैसी जगहों पर जा रहे हैं तो आपके पास गर्म कपड़े, दवाईयां और कुछ जरूरी चीजें जरूर होनी चाहिए। आइए जानें कि सर्दियों में घूमने के लिए क्या-क्या जरूरी है।
#1
गर्म कपड़े
सर्दियों में घूमने के लिए गर्म कपड़े सबसे जरूरी चीज है। अगर आप पहाड़ों पर जाने वाले हैं तो वहां का तापमान काफी कम रहता है, इसलिए वहां जाने से पहले गर्म कपड़े जरूर खरीद लें।
जैकेट, स्वेटर, मफलर, टोपी, दस्ताने और मोजे आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इन चीजों के साथ ही गर्म और हल्के कपड़े भी अपने बैग में रखें, ताकि जब आप गर्म जगह पर जाएं तो इन्हें पहन सकें।
#2
सनस्क्रीन
सर्दियों में भी सूरज की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना न भूलें।
खासकर अगर आप बर्फीली जगहों पर जा रहे हैं तो वहां सूरज की किरणें अधिक तेज होती हैं। इससे आपकी त्वचा जल सकती है, इसलिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है।
इसके अलावा अगर आप समुद्र तट पर जाएं तो भी इसका उपयोग करना न भूलें, क्योंकि समुद्र की लहरें भी त्वचा को जला सकती हैं।
#3
दवाईयां
अगर आप सर्दियों में घूमने जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ जरूरी दवाईयां जरूर रखें। खांसी-जुकाम, सिरदर्द और पेट दर्द जैसी समस्याओं के लिए कुछ सामान्य दवाईयां रखें।
इसके अलावा अगर आपको किसी खास बीमारी की दवाई लेनी होती है तो उसे भी अपने साथ रखें। इसके साथ ही कुछ प्राथमिक चिकित्सा का सामान भी साथ रखें, जैसे कि पट्टी और एंटीसेप्टिक क्रीम आदि।
इससे अगर किसी प्रकार की चोट लगे तो तुरंत इलाज मिल सकेगा।
#4
कैमरा और पावर बैंक
घूमना और तस्वीरें खींचना किसे पसंद नहीं होता। इसलिए, अपने साथ एक अच्छा कैमरा जरूर रखें, ताकि आप अपनी यात्रा के यादगार पल कैद कर सकें।
अगर आप पहाड़ों या हिल स्टेशनों पर जा रहे हैं तो वहां बिजली की समस्या हो सकती है, इसलिए अपने साथ एक पावर बैंक जरूर रखें, ताकि आपका फोन हमेशा चालू रहे और आप किसी भी समय अपनी तस्वीरें देख सकें या सोशल मीडिया पर साझा कर सकें।
#5
हल्के नाश्ते और पानी की बोतल
सर्दियों में घूमने पर अक्सर भूख लगती रहती है, इसलिए अपने साथ कुछ हल्के नाश्ते जरूर रखें, जैसे कि मेवे, चिप्स या चॉकलेट बार आदि। ये नाश्ते आपके सफर को आरामदायक बना सकते हैं।
इसके अलावा पानी की बोतल भी साथ रखें, ताकि आप हमेशा तरोताजा रहें। इस तरह इन जरूरी चीजों को अपने बैग में पैक करके आप अपनी सर्दियों की यात्रा का बिना चिंता के पूरा आनंद उठा सकते हैं।