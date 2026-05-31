विंडो AC या पोर्टेबल AC? जानिए इनमें से कौन-सा विकल्प है आपके लिए बेहतर

गर्मियों के मौसम में ठंडक पाने के लिए AC लगवाना एक अच्छा विचार होता है। हालांकि, AC की कई तरह की श्रेणियां उपलब्ध हैं, जिनमें से विंडो AC सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसी बीच अब बाजार में पोर्टेबल AC भी आ गए हैं, जो ज्यादा सुविधाजनक माने जा रहे हैं। ऐसे में आप भ्रमित हो सकते हैं कि इनमें से कौन-सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा। आइए जानते हैं कि पोर्टेबल और विंडो AC में से किसे चुनना बेहतर है।

पोर्टेबल AC पोर्टेबल AC क्या है? पोर्टेबल AC एक ऐसा एयर कंडीशनर है, जिसे आप आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा सकते हैं। यह बिजली की खपत कम करता है और इसे लगाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। पोर्टेबल AC को इस्तेमाल करने के लिए किसी खास इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है। यह छोटे आकार का होता है और इसे आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है। इस AC की क्षमता एक से 2 टन होती है।

विंडो AC विंडो AC क्या है? विंडो AC एक ऐसा एयर कंडीशनर है, जिसे दीवार में फिट किया जाता है। यह कमरे को तेजी से ठंडा करता है और इसकी क्षमता भी पोर्टेबल AC की तरह होती है। विंडो AC को इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इसे बार-बार हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह बड़े आकार का होता है और इसे केवल एक कमरे में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ज्यादातर लोग खिड़की पर लगवाना पसंद करते हैं।

Advertisement

चयन पोर्टेबल और विंडो AC में से किसे चुनना चाहिए? पोर्टेबल और विंडो AC, दोनों ही अपने-अपने फायदे और नुकसान रखते हैं। अगर आप एक छोटे आकार का AC चाहते हैं, जिसे आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा सकें तो पोर्टेबल AC आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आप एक बड़े कमरे को ठंडा करना चाहते हैं तो विंडो AC बेहतर रहेगा। इसलिए, अपने कमरे के आकार, बजट और जरूरतों के अनुसार इनमें से किसी एक को चुनें।

Advertisement