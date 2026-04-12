पसीने से तुरंत घट जाता है वजन? जानिए पसीना आने से जुड़े 4 आम भ्रम

पसीना आना शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। हालांकि, वजन घटाने के लिए पसीना आना जरूरी है, ऐसा मानने वाले लोग कई गलतफहमियों को सच मान लेते हैं। आइए आज हम आपको पसीने से वजन घटने से जुड़े 4 आम भ्रमों और उनकी सच्चाई के बारे में बताते हैं। इसके बाद आपको असलियत जानने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

#1 भ्रम- पसीने से घटता है वजन यह सबसे आम भ्रम है कि पसीने से वजन घटता है। हालांकि, सच यह है कि पसीना मुख्य रूप से पानी और नमक का मिश्रण होता है। जब आप पसीना बहाते हैं तो आपका वजन घटता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। असल में वजन घटता है या नहीं, यह शरीर में चर्बी की कमी पर निर्भर करता है, न कि पसीने की मात्रा पर। इसलिए, पसीना बहाना वजन घटाने का सही संकेत नहीं है।

#2 भ्रम- गर्म पानी से अधिक पसीना आता है कई लोग मानते हैं कि गर्म पानी पीने से अधिक पसीना आता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए पसीना आना जरूरी होता है, जिसका गर्मी पानी से कोई लेना देना नहीं। गर्म पानी पीने से पाचन तंत्र को फायदा हो सकता है, लेकिन इससे पसीना अधिक नहीं आता। इसके अलावा ठंडा पानी पीने से भी पसीना नहीं आता है, लेकिन इससे शरीर को तरल बनाए रखने में मदद मिलती है।

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#3 भ्रम- व्यायाम के दौरान पसीना न आना मतलब वजन कम नहीं हो रहा बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर व्यायाम करते समय उन्हें पसीना नहीं आता तो इसका मतलब है कि उनका वजन नहीं घट रहा है। हालांकि, यह पूरी तरह से गलत है। पसीना आना या न आना इस बात का संकेत नहीं है कि आपकी व्यायाम कितना असरदार था। असल में पसीना आने या न आने का संबंध शारीरिक गतिविधि की तीव्रता और प्रकार पर निर्भर करता है, न कि वजन घटाने की प्रक्रिया पर।

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