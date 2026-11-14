सिल्क की साड़ी से सीलन की बदबू दूर करनी है? इन 5 तरीकों को अपनाएं
क्या है खबर?
सिल्क की साड़ी भारतीय महिलाओं के लिए एक खास अहमियत रखती है। यह न केवल सुंदर दिखती है, बल्कि इसे सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी होता है। अक्सर सिल्क की साड़ियों को लंबे समय तक स्टोर करने पर उनमें सीलन की बदबू आ जाती है, जिससे उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी सिल्क की साड़ियों से सीलन की बदबू दूर कर सकते हैं।
#1
नींबू का रस और पानी का मिश्रण
नींबू का रस और पानी का मिश्रण सीलन की बदबू हटाने में मदद कर सकता है।
एक कपड़े पर नींबू का रस और पानी का मिश्रण बनाकर लगाएं, फिर उसे धूप में सुखाएं। यह मिश्रण न केवल बदबू को दूर करेगा बल्कि कपड़े की चमक भी बनाए रखेगा।
ध्यान रखें कि मिश्रण ज्यादा गहरा न हो ताकि कपड़े पर दाग न लगे। इस प्रक्रिया को दोहराते रहें जब तक कि बदबू पूरी तरह से चली न जाए।
#2
खाने का सोडा का करें इस्तेमाल
खाने का सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो बदबू को सोख लेता है। इसे आप अपनी सिल्क की साड़ी के साथ रख सकते हैं।
इसके लिए एक छोटे कपड़े में खाने का सोडा भरकर उसे साड़ी के साथ रखें। इससे बदबू नहीं आएगी और साड़ी की गुणवत्ता भी बनी रहेगी।
खाने का सोडा का यह तरीका न केवल साड़ी को ताजा बनाए रखेगा बल्कि उसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रखेगा। इसे एक हफ्ते में एक बार बदलना जरूरी है।
#3
कपूर या हिंग का करें उपयोग
कपूर या हिंग का उपयोग भी बदबू हटाने में कारगर साबित हो सकता है।
कपूर की टिक्की या हिंग की गांठें लेकर उन्हें कपड़ों के बैग में रखें। यह न सिर्फ बदबू को दूर करेगा बल्कि कीड़ों से भी बचाव करेगा।
कपूर और हिंग दोनों में ऐसे गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारते हैं और बदबू को दूर रखते हैं। इनका उपयोग करने से आपकी सिल्क की साड़ी ताजा और खुशबूदार बनी रहती है।
#4
अखरोट के छिलके आएंगे काम
अखरोट के छिलके भी बदबू हटाने में मदद कर सकते हैं। इन्हें सूखी साड़ी के साथ रखें ताकि बदबू दूर हो सके।
अखरोट के छिलके में प्राकृतिक तेल होते हैं, जो बदबू को सोख लेते हैं और साड़ी को ताजा बनाए रखते हैं। इन्हें एक कपड़े में बांधकर साड़ी के साथ रखें।
यह तरीका न केवल बदबू को दूर करता है बल्कि कपड़े की गुणवत्ता भी बनाए रखता है और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखता है।
#5
धूप में सुखाएं
सिल्क की साड़ियों को समय-समय पर धूप दिखाना बहुत जरूरी होता है। इससे न केवल बदबू दूर होती है बल्कि कपड़े की चमक भी बनी रहती है।
महीने में एक बार अपनी सिल्क की साड़ियों को धूप दिखाना चाहिए।
इन सभी तरीकों का उपयोग करके आप अपनी सिल्क की साड़ियों से सीलन की बदबू आसानी से दूर कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी सिल्क की साड़ियों को लंबे समय तक नए जैसा बना सकते हैं।