सिल्क की साड़ी से सीलन की बदबू दूर करने के तरीके

सिल्क की साड़ी से सीलन की बदबू दूर करनी है? इन 5 तरीकों को अपनाएं

लेखन अंजली 12:00 pm Nov 14, 202612:00 pm

क्या है खबर?

सिल्क की साड़ी भारतीय महिलाओं के लिए एक खास अहमियत रखती है। यह न केवल सुंदर दिखती है, बल्कि इसे सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी होता है। अक्सर सिल्क की साड़ियों को लंबे समय तक स्टोर करने पर उनमें सीलन की बदबू आ जाती है, जिससे उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी सिल्क की साड़ियों से सीलन की बदबू दूर कर सकते हैं।