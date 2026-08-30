यात्रा के बाद त्वचा का बेजान लगना

यात्रा के बाद त्वचा लगती है बेजान? जानिए इसके कारण और निपटने के तरीके

लेखन सयाली 03:45 pm Aug 30, 202603:45 pm

क्या है खबर?

यात्रा के दौरान त्वचा का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चाहे आप किसी गर्म जगह की यात्रा करें या ठंडी जगह की, यात्रा के बाद त्वचा का बेजान और थका हुआ दिखना आम है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यात्रा के दौरान धूल और प्रदूषण का संपर्क, नमी की कमी और सही त्वचा देखभाल रूटीन का पालन न करना आदि। आइए जानें कि यात्रा के बाद त्वचा को फिर से ताजगी कैसे दी जा सकती है।