यात्रा के बाद त्वचा लगती है बेजान? जानिए इसके कारण और निपटने के तरीके
क्या है खबर?
यात्रा के दौरान त्वचा का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चाहे आप किसी गर्म जगह की यात्रा करें या ठंडी जगह की, यात्रा के बाद त्वचा का बेजान और थका हुआ दिखना आम है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यात्रा के दौरान धूल और प्रदूषण का संपर्क, नमी की कमी और सही त्वचा देखभाल रूटीन का पालन न करना आदि। आइए जानें कि यात्रा के बाद त्वचा को फिर से ताजगी कैसे दी जा सकती है।
#1
यात्रा के बाद त्वचा को नमी देना है जरूरी
यात्रा के दौरान त्वचा की नमी खो जाती है, जिससे वह बेजान और थकी हुई दिखती है। इसलिए, यात्रा के बाद सबसे पहले अपने चेहरे को साफ पानी से धोकर ताजगी महसूस कराएं।
इसके बाद चेहरे पर नमी देने वाला टोनर और मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि त्वचा को जरूरी नमी मिल सके। इसके अलावा दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं, ताकि शरीर और त्वचा को पर्याप्त नमी मिल सके।
#2
धूप से बचाव करें
अगर आपने अपनी यात्रा गर्म जगह पर की है तो धूप से बचना बहुत जरूरी है। सूरज की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और उसे काला कर सकती हैं।
इसलिए, घर लौटने पर सबसे पहले अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं और फिर सूरज की किरणों से बचाने वाला क्रीम लगाएं। इसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं तो धूप से बचाने वाली क्रीम लगाना न भूलें।
इससे आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी।
#3
गहरी सफाई है जरूरी
यात्रा के दौरान धूल, प्रदूषण और अन्य कण आपकी त्वचा पर जम सकते हैं, जिससे रोमछिद्र बंद हो सकते हैं और मुंहासे हो सकते हैं। इसलिए, घर लौटने पर सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें।
इसके लिए आप हल्के गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं, ताकि त्वचा की गहराई तक सफाई हो सके। इसके बाद एक अच्छे फेसवॉश से चेहरे को धोएं, ताकि सभी गंदगी और अशुद्धियां निकल जाएं।
#4
त्वचा को साफ करें
स्क्रब त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और नई कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देता है। इससे आपकी त्वचा निखरी हुई और चमकदार दिखेगी।
इसके लिए आप हफ्ते में 2 बार हल्के स्क्रब का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बहुत कठोर स्क्रब का उपयोग न करें, क्योंकि इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।
इसके बजाय मुलायम और प्राकृतिक सामग्री वाले स्क्रब का चयन करें।
#5
सही आहार लें
अच्छा खाना न केवल आपके स्वास्थ्य, बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी जरूरी है। यात्रा के दौरान हम अक्सर बाहर का खाना खाते हैं, जिससे हमारी सेहत बिगड़ जाती है और त्वचा बेजान दिखने लगती है।
इसलिए, घर लौटने पर ताजे फल, सब्जियां और मेवे आदि शामिल करें, ताकि आपकी डाइट संतुलित रहे और आपकी त्वचा स्वस्थ दिखे। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी यात्रा के बाद अपनी त्वचा को फिर से ताजगी दे सकते हैं।