बिना भूख के भी लोग बार-बार क्यों खोलते हैं फ्रिज? जानिए इसके कुछ कारण

अक्सर लोग सोचते हैं कि फ्रिज खोलने का कारण भूख होती है, लेकिन असल में यह मन की जरूरत होती है। जब भी आप किचन के पास से गुजर रहे होते हैं या बोर हो रहे होते हैं तो आपका मन फ्रिज खोलने की तरफ खिंचता है।

यह एक तरह का आरामदायक अनुभव होता है, जो आपको अस्थायी रूप से राहत देता है। इस आदत को सुधारने के लिए ध्यान और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।