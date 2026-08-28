हड्डियों के लिए विटामिन-D और कैल्शियम का महत्व

हड्डियों के लिए जरूरी है कैल्शियम और विटामिन-D का मेल, जानिए इसका महत्व

लेखन सयाली 04:48 pm Aug 28, 202604:48 pm

क्या है खबर?

हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और विटामिन-D का मेल बहुत जरूरी होता है। ये दोनों पोषक तत्व मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कैल्शियम हड्डियों का मुख्य हिस्सा होता है, जबकि विटामिन-D इसे शरीर में सोखने में मदद करता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे इन दोनों पोषक तत्वों का सही मेल हड्डियों की सेहत को बनाए रख सकता है और किन खाद्य पदार्थों से इन्हें पाया जा सकता है।