युवाओं में क्यों बढ़ रही है बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या? जानिए 5 संभावित कारण

#5

गलत उत्पादों का उपयोग

बालों की देखभाल के गलत उत्पादों का उपयोग भी बालों की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। कई बार सस्ते शैंपू या कंडीशनर इस्तेमाल करने से बाल रूखे हो जाते हैं या टूटने लगते हैं। इसलिए, हमेशा अच्छे ब्रांड के उत्पाद खरीदें। इसके अलावा हफ्ते में 2 बार से ज्यादा बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे प्राकृतिक तेल खत्म हो जाते हैं। इन सभी कारणों को समझकर आप अपने बालों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं।