मॉल में मेकअप टेस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं? जानिए ऐसा न करने के पीछे कारण

अगर आप मॉल से मेकअप सामान खरीदते हैं तो हो सकता है कि आप मेकअप टेस्टर्स का भी इस्तेमाल करते हों, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपकी त्वचा के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं। दरअसल, मॉल में रखे मेकअप टेस्टर्स का इस्तेमाल करने से त्वचा को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि मॉल में मेकअप टेस्टर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए।

#1 मेकअप टेस्टर्स में होते हैं कीटाणु मेकअप टेस्टर्स में कीटाणु हो सकते हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब कई लोग एक ही मेकअप टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उनके कीटाणु आपकी त्वचा पर भी फैल सकते हैं। इससे त्वचा पर खुजली, लालिमा और सूजन हो सकती है। इसके अलावा कीटाणु संक्रमण का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेकअप टेस्टर्स का इस्तेमाल करने से बचें और अपने खुद के मेकअप सामान का ही इस्तेमाल करें।

#2 त्वचा की संवेदनशीलता पर पड़ सकता है असर मेकअप टेस्टर्स अक्सर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और इन्हें सही तरीके से स्टोर नहीं किया जा सकता। इससे इनमें कीटाणु पनप सकते हैं और जब आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी त्वचा पर खुजली और जलन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा मेकअप टेस्टर्स में मौजूद सामग्रियों से त्वचा पर दाने भी हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेकअप टेस्टर्स का इस्तेमाल करने से बचें।

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#3 सही रंग चुनना हो सकता है मुश्किल मेकअप टेस्टर्स का इस्तेमाल करने पर सही रंग चुनना मुश्किल हो सकता है। जब आप मॉल में जाते हैं तो अक्सर रोशनी बहुत तेज होती है और इसमें सही रंग चुनना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मॉल में रखे मेकअप टेस्टर्स का रंग आपकी त्वचा पर कैसा दिखेगा, यह भी पता नहीं चल सकता। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने खुद के मेकअप सामान का ही इस्तेमाल करें और उन्हें पहले घर पर आजमाएं।

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#4 त्वचा के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव मेकअप टेस्टर्स में मौजूद सामग्रियों से त्वचा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनमें मौजूद रसायन और कृत्रिम खुशबू से त्वचा पर दाने हो सकते हैं। इसके अलावा इनसे त्वचा पर खुजली और जलन भी हो सकती है। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो मेकअप टेस्टर्स का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि ये आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने खुद के मेकअप सामान का ही इस्तेमाल करें।