कुछ दिनों पर क्यों लगती है बाकि दिनों से ज्यादा भूख? जानिए इसके कारण

नींद की कमी भी भूख पर असर डालती है। जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपका शरीर तनाव उत्पन्न करने वाले रसायनों का उत्पादन करता है, जो भूख बढ़ा सकता है।

इसके अलावा नींद की कमी से आपके शरीर की ऊर्जा खपत भी प्रभावित होती है, जिससे आपको अधिक भूख लग सकती है। इसलिए, रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी है, ताकि आपका शरीर सही तरीके से काम कर सके और आपको संतुलित भूख महसूस हो।