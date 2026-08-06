बड़े बैग का बढ़ता चलन

महिलाओं को फिर से पसंद आने लगे हैं बड़े बैग, जानिए इनके बढ़ते चलन के कारण

लेखन सयाली 01:42 pm Aug 06, 202601:42 pm

क्या है खबर?

बड़े बैग का चलन एक बार फिर से लौट आया है, जो सोशल मीडिया की वजह से और बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ समय से महिलाओं ने छोटे बैग को ज्यादा प्राथमिकता दी थी, लेकिन अब बड़े बैग फिर से फैशन का हिस्सा बन रहे हैं। यह बदलाव कई कारणों से हुआ है। इस लेख में हम जानेंगे कि बड़े बैग क्यों वापस फैशन में आ रहे हैं और ये कैसे महिलाओं की जीवनशैली में सहायक साबित हैं।