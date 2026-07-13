क्यों महिलाएं फिर से पसंद कर रही हैं लेस फैब्रिक के कपड़े? जानिए लोकप्रियता के कारण

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गहनों के साथ मेल

लेस फैब्रिक के कपड़े गहनों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इससे आपका पूरा लुक और भी खास बन सकता है। आप चाहें तो इसे साड़ी या सूट के साथ भी पहन सकती हैं, जिससे आपका पारंपरिक लुक और भी निखर जाता है। इसके अलावा लेस से बने चोकर भी काफी ट्रेंड करते हैं, जो गले में पहने जाते हैं। इन्हें आप किसी भी साड़ी या फिर ड्रेस के साथ पहन सकती हैं। इससे साधारण कपड़ा भी खास बन जाएगा।