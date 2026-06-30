खिड़की वाली सीट पर बैठने की खुशी

खिड़की वाली सीट पर बैठकर क्यों महसूस होती है खुशी? जानिए इसके पीछे का मनोविज्ञान

लेखन सयाली 10:53 am Jun 30, 202610:53 am

क्या है खबर?

जब हम किसी यात्रा के लिए ट्रेन या बस में खिड़की वाली सीट चुनते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। यह खुशी सिर्फ एक साधारण एहसास नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। खिड़की वाली सीट पर बैठने का अनुभव हमें प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने, ताजगी महसूस करने और बाहरी दुनिया से जुड़ने का मौका देता है। आइए इस खुशी के पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं।