LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / खिड़की वाली सीट पर बैठकर क्यों महसूस होती है खुशी? जानिए इसके पीछे का मनोविज्ञान
खिड़की वाली सीट पर बैठकर क्यों महसूस होती है खुशी? जानिए इसके पीछे का मनोविज्ञान
खिड़की वाली सीट पर बैठने की खुशी

खिड़की वाली सीट पर बैठकर क्यों महसूस होती है खुशी? जानिए इसके पीछे का मनोविज्ञान

लेखन सयाली
Jun 30, 2026
10:53 am
क्या है खबर?

जब हम किसी यात्रा के लिए ट्रेन या बस में खिड़की वाली सीट चुनते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। यह खुशी सिर्फ एक साधारण एहसास नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। खिड़की वाली सीट पर बैठने का अनुभव हमें प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने, ताजगी महसूस करने और बाहरी दुनिया से जुड़ने का मौका देता है। आइए इस खुशी के पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं।

#1

प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना

खिड़की वाली सीट पर बैठकर यात्रा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। बाहर की हरियाली, पहाड़, नदियां और अन्य दृश्य हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यह अनुभव हमारे मन को शांत करता है और हमें ताजगी महसूस कराता है। जब हम इन दृश्यों को देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है और हमें एक सुकून मिलता है।

#2

खुली हवा में सांस लेना

खिड़की वाली सीट पर बैठकर खुली हवा में सांस लेना एक अनोखा अनुभव है। यह अनुभव हमें ताजगी और ऊर्जा से भर देता है। जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हों। यह एहसास हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें नई ऊर्जा देता है। इस तरह की यात्रा हमें न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है।

Advertisement

#3

बाहरी दुनिया से जुड़ना

खिड़की वाली सीट पर बैठकर यात्रा करने से हमें बाहरी दुनिया से जुड़ने का मौका मिलता है। हम रास्ते में पड़ने वाले गांव, शहरों और लोगों को करीब से देख सकते हैं। यह अनुभव हमें नई संस्कृतियों और जीवनशैली से परिचित कराता है। इससे हमारी सोच का दायरा बढ़ता है और हम अधिक संवेदनशील बनते हैं। इस तरह की यात्रा हमें न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी समृद्ध बनाती है।

Advertisement

#4

अकेले में समय बिताना

खिड़की वाली सीट पर बैठकर अकेले में समय बिताना भी एक सुखद अनुभव है। जब हम अकेले यात्रा करते हैं तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देने का समय मिलता है। यह समय खुद को समझने, नई योजनाएं बनाने और अपने जीवन के बारे में सोचने का होता है। इस तरह की यात्रा हमें अपने भीतर झांकने और अपनी गहराइयों तक पहुंचने का अवसर देती है। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।

#5

तिबयत रहती है दुरुस्त

कई बार लोग खिड़की वाली सीट इसलिए चुनते हैं, क्योंकि उनकी तबियत यात्रा के दौरान खराब हो जाती है। उन्हें मोशन सिकनेस के कारण उल्टी, बेहोशी या बेचैनी महसूस हो सकती है। ऐसे में खिड़की वाली सीट पर बैठकर चेहरे पर हवा लगती रहती है। इसके चलते उन्हें ताजा सांस आती है और वे बेहतर महसूस कर पाते हैं। अगर आपको भी खिड़की वाली सीट पसंद आती है तो आप इन कारणों को समझ पाएंगे।

Advertisement