तनाव के समय लोगों को क्यों होती है कुछ आरामदायक खाना खाने की इच्छा? जानें कारण
क्या है खबर?
जब हम तनाव में होते हैं तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि हम कुछ ऐसा खाएं, जो हमें तुरंत राहत दे। इस तरह के खाने को आरामदायक यानि 'कंफर्ट फूड' कहते हैं। ये वे खाद्य पदार्थ हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि हमें मानसिक सुकून भी देते हैं। आज हम जानेंगे कि तनाव के दौरान क्यों आरामदायक खाद्य पदार्थ खाने का मन करता है और इसका दिमाग और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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आरामदायक खाद्य पदार्थ क्या हैं?
आरामदायक खाद्य पदार्थ वे होते हैं, जिन्हें खाने से हमें मानसिक सुकून मिलता है। ये आमतौर पर मीठे या तले हुए होते हैं, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट और पिज्जा आदि। इनका सेवन करने से हमें खुशी और ताजगी महसूस होती है, जिससे हमारा मन हल्का होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये खाद्य पदार्थ डोपामाइन नामक रसायन को सक्रिय करते हैं, जो हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है।
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तनाव और डोपामाइन का संबंध
जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में एक रसायन का स्तर बढ़ जाता है, जो हमें चिंतित और बेचैन महसूस कराता है। आरामदायक खाद्य पदार्थ खाने से डोपामाइन का स्तर बढ़ता है, जो हमें खुशी और संतोष देता है। यह एक तरह का मानसिक संतुलन बनाने में मदद करता है, जिससे हम थोड़ी देर के लिए अपने तनाव को भूल जाते हैं और राहत महसूस करते हैं।
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बचपन की यादें
कई बार हम बचपन की यादों में खो जाते हैं, जब माता-पिता हमें प्यार से वही खाद्य पदार्थ खिलाते थे। इससे हमें सुरक्षा और प्यार का एहसास होता है। यह एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, जो हमें फिर से उस सुखद समय की याद दिलाता है। इसके अलावा जब हम बड़े होते हैं तो अक्सर हमें अपने परिवार के साथ बिताए हुए समय की याद आती है, जिसमें आरामदायक खाद्य पदार्थ का अहम योगदान होता है।
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सामाजिक माहौल का प्रभाव
कई बार हम अपने दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर इन खाद्य पदार्थों का आनंद लेते हैं, जिससे यह एक सामाजिक गतिविधि बन जाती है। इस दौरान हम हंसते-खेलते हैं और अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है कि हम तनाव के समय आरामदायक खाद्य पदार्थ खाना पसंद करें। इसके अलावा जब हम किसी खास मौके पर इनका सेवन करते हैं तो यह यादें हमारे दिमाग में स्थायी हो जाती हैं।
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मानसिक संतुलन बनाए रखने का तरीका
कई लोग मानते हैं कि आरामदायक खाद्य पदार्थ खाना सही नहीं होता, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि, इसे कभी-कभी सीमित मात्रा में खाना ठीक होता है। इससे न केवल हमारा मानसिक संतुलन बना रहता, बल्कि हमें खुशी भी मिलती है। इस प्रकार देखा जाए तो आरामदायक खाद्य पदार्थ खाने का मन करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है और सुकून देती है।