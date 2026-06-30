तनाव होने पर आरामदायक खाने की लालसा

तनाव के समय लोगों को क्यों होती है कुछ आरामदायक खाना खाने की इच्छा? जानें कारण

लेखन सयाली 01:46 pm Jun 30, 202601:46 pm

क्या है खबर?

जब हम तनाव में होते हैं तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि हम कुछ ऐसा खाएं, जो हमें तुरंत राहत दे। इस तरह के खाने को आरामदायक यानि 'कंफर्ट फूड' कहते हैं। ये वे खाद्य पदार्थ हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि हमें मानसिक सुकून भी देते हैं। आज हम जानेंगे कि तनाव के दौरान क्यों आरामदायक खाद्य पदार्थ खाने का मन करता है और इसका दिमाग और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है।