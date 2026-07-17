कम उम्र में तनाव और चिंता का सामना क्यों कर रहे हैं किशोर? जानिए 5 कारण
क्या है खबर?
आजकल किशोर तनाव और चिंता का सामना कर रहे हैं। यह समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में बढ़ रही है। किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है, जब शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं, जिससे किशोरों को तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता है। इस लेख में हम जानेंगे कि किशोरों में तनाव और चिंता के प्रमुख कारण क्या हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है।
#1
सोशल मीडिया का प्रभाव
आजकल इंटरनेट का उपयोग बहुत बढ़ गया है। किशोर अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के साथ ऑनलाइन जुड़े रहते हैं।
इससे उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्हें दूसरों की जिंदगी देखकर खुद की तुलना करने की आदत पड़ जाती है, जिससे वे खुद को कमतर महसूस करते हैं।
इसके अलावा इंटरनेट पर नकारात्मक खबरें और पोस्ट भी किशोरों की मानसिकता को प्रभावित करने का कारण बन सकते हैं।
#2
पढ़ाई का दबाव
किशोरों पर पढ़ाई का बहुत दबाव होता है। उन्हें अच्छे अंक लाने, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने और भविष्य के लिए सही करियर चुनने की चिंता रहती है।
इस दबाव के कारण वे तनावग्रस्त हो सकते हैं और उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है।
माता-पिता और शिक्षक को चाहिए कि वे किशोरों को प्रोत्साहित करें और उन्हें समझाएं कि असफलता भी सीखने का एक हिस्सा है, ताकि वे मानसिक रूप से मजबूत बन सकें।
#3
पारिवारिक समस्याएं
पारिवारिक समस्याएं भी किशोरों के लिए एक बड़ा कारण हो सकती हैं। माता-पिता के बीच झगड़े या तलाक जैसे मामलों से किशोर बहुत प्रभावित होते हैं।
इसके अलावा माता-पिता का ध्यान न देना या उनकी अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाना भी किशोरों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है।
इन समस्याओं से निपटने के लिए किशोरों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है।
#4
सेहत से जुड़ी समस्याएं
सेहत से जुड़ी समस्याएं, जैसे कि वजन बढ़ना, आंखों की कमजोरी या सुनने की समस्या भी किशोरों के लिए तनावपूर्ण हो सकती हैं।
ये समस्याएं उनकी आत्म-सम्मान को कम कर सकती हैं और उन्हें अन्य बच्चों से अलग महसूस करवा सकती हैं। इसके अलावा इन समस्याओं के कारण किशोरों को सामाजिक रूप से भी अस्वस्थ महसूस हो सकता है।
इसलिए, जरूरी है कि किशोरों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।
#5
गलत संगत
गलत संगत भी किशोरों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। गलत लोगों के साथ समय बिताने से वे गलत आदतें अपना सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान और शराब पीना आदि। इन आदतों से न केवल उनकी सेहत बल्कि मानसिक स्थिति भी खराब होती जाती है। इन सभी कारणों से स्पष्ट होता है कि किशोरों में तनाव और चिंता एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसपर ध्यान देना जरूरी है।