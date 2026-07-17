कम उम्र में तनाव और चिंता का सामना क्यों कर रहे हैं किशोर? जानिए 5 कारण

पारिवारिक समस्याएं भी किशोरों के लिए एक बड़ा कारण हो सकती हैं। माता-पिता के बीच झगड़े या तलाक जैसे मामलों से किशोर बहुत प्रभावित होते हैं।

इसके अलावा माता-पिता का ध्यान न देना या उनकी अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाना भी किशोरों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है।

इन समस्याओं से निपटने के लिए किशोरों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है।