युवा किशोरों को क्यों होने लगी है नींद न आने की समस्या? जानिए इसके कुछ कारण
क्या है खबर?
किशोरों में नींद की कमी एक बढ़ती हुई समस्या बनती जा रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण स्क्रीन टाइम है। आजकल किशोर दिनभर मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी पर समय बिताते हैं, जिससे उनकी नींद पर बुरा असर पड़ता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे स्क्रीन टाइम किशोरों की नींद को प्रभावित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
#1
स्क्रीन टाइम का बढ़ता उपयोग
आजकल किशोरों का जीवन स्क्रीन पर ही आधारित हो गया है। वे स्कूल के काम से लेकर दोस्तों के साथ बात करने तक, सब कुछ स्क्रीन पर करते हैं।
इससे उनकी आंखों पर दबाव पड़ता है और रात को सोने में दिक्कत होती है। इसके अलावा स्क्रीन की नीली रोशनी भी नींद को प्रभावित करती है, जिससे वे देर रात तक जागते रहते हैं और सुबह उठने में परेशानी होती है।
#2
सोशल मीडिया की आदत
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट किशोरों के लिए बहुत आकर्षक होते हैं। वे रात भर इन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहते हैं, ताकि उनकी पोस्ट पर लाइक और कमेंट मिलें।
इससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और वे दिनभर थके-थके महसूस करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर होने वाली तुलना भी किशोरों को मानसिक तनाव देती है, जिससे उनकी नींद और भी प्रभावित होती है।
रातभर रील स्क्रॉल करने से भी नींद उड़ती है।
#3
पढ़ाई का दबाव
आजकल की पढ़ाई भी बहुत दबाव डालती है। किशोरों को रात देर तक जागकर पढ़ाई करनी पड़ती है, ताकि वे सभी विषयों में अच्छे अंक ला सकें।
इससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और वे दिनभर थके-थके महसूस करते हैं। इसके अलावा पढ़ाई का तनाव भी किशोरों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, जिससे उनकी नींद और भी प्रभावित होती है।
इस समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी है, ताकि किशोरों की सेहत पर सकारात्मक असर पड़े।
#4
गेमिंग की लत
वीडियो गेम किशोरों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। वे दिनभर इन खेलों में व्यस्त रहते हैं और रात को भी देर तक खेलते रहते हैं, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती।
इसके अलावा गेम की तेज आवाज और चमकती स्क्रीन भी नींद को प्रभावित करती हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी है, ताकि किशोरों की सेहत पर सकारात्मक असर पड़े और वे बेहतर तरीके से आराम कर सकें।
#5
सही समय पर सोने की आदत डालें
किशोरों को चाहिए कि वे रोजाना एक ही समय पर सोने जाएं और एक ही समय पर उठें। इससे उनका शरीर एक नियमित रूटीन अपनाएगा और उन्हें बेहतर नींद मिलेगी।
इसके अलावा सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, ताकि आंखों पर दबाव न पड़े और नींद अच्छी आए।
इस तरह किशोर स्क्रीन टाइम की समस्या से बचकर अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं और बेहतर तरीके से आराम कर सकते हैं।