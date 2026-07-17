युवा किशोरों को क्यों होने लगी है नींद न आने की समस्या? जानिए इसके कुछ कारण

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट किशोरों के लिए बहुत आकर्षक होते हैं। वे रात भर इन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहते हैं, ताकि उनकी पोस्ट पर लाइक और कमेंट मिलें।

इससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और वे दिनभर थके-थके महसूस करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर होने वाली तुलना भी किशोरों को मानसिक तनाव देती है, जिससे उनकी नींद और भी प्रभावित होती है।

रातभर रील स्क्रॉल करने से भी नींद उड़ती है।