किशोर क्यों होते जा रहे हैं शरीर की छवि से संबंधित समस्याओं का शिकार?
क्या है खबर?
किशोरों में शरीर की छवि से जुड़ी समस्याओं की बढ़ती प्रवृत्ति एक चिंता का विषय बनती जा रही है। यह समस्या न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। किशोर अपने शरीर के बारे में जो सोचते हैं, वही उनकी आत्म-छवि और आत्म-सम्मान को आकार देती है। इस लेख में हम इस समस्या के पीछे के कारणों और उनके संभावित समाधान पर चर्चा करेंगे।
#1
सोशल मीडिया का प्रभाव
सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर अक्सर 'बेहतरीन' दिखने वाली तस्वीरें शेयर होती हैं, जो किशोरों को अवास्तविक सुंदरता के मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं।
इन प्लेटफॉर्म पर दिखने वाली तस्वीरें अक्सर एडिट की गई होती हैं, लेकिन किशोर इन्हें सच मान लेते हैं और अपनी तुलना इनसे करने लगते हैं।
इससे उनकी आत्म-छवि प्रभावित होती है और वे अपने असली रूप को कमतर समझने लगते हैं।
#2
मीडिया और विज्ञापनों का दबाव
टीवी शो, फिल्में और विज्ञापनों में दिखने वाले किरदार भी अक्सर आदर्श होते हैं, जिनका शरीर और रूप किसी न किसी तरीके से बदला गया होता है।
किशोर इन्हें देखकर अपने शरीर को कमतर समझने लगते हैं और खुद को इन मानकों पर खरा उतारने की कोशिश करते रहते हैं।
इससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है और वे उदासी या चिंता जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं।
#3
स्कूल और दोस्तों का दबाव
स्कूल और दोस्तों के बीच भी शरीर की छवि को लेकर काफी दबाव होता है। किशोरों को अक्सर अपने दोस्तों या सहपाठियों द्वारा शरीर से जुड़े मजाक का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आत्म-छवि प्रभावित होती है।
इसके अलावा किशोरों को सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के संदेश मिलते रहते हैं, जो उन्हें और भी अधिक प्रभावित करते हैं।
इससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है और वे उदासी या चिंता जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं।
#4
पारिवारिक अपेक्षाएं
कई बार माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षाएं भी किशोरों पर दबाव डालती हैं कि वे किसी विशेष तरीके से दिखें या व्यवहार करें।
इससे किशोर खुद को असफल महसूस करने लगते हैं और उनकी आत्म-छवि पर बुरा असर पड़ता है। पारिवारिक अपेक्षाओं का दबाव किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।
इस कारण वे उदासी या चिंता जैसी समस्याओं का सामना करने लग जाते हैं।
#5
मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी
शरीर की छवि से जुड़ी समस्याएं अक्सर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। किशोरों को उदासी, चिंता या आत्म-सम्मान की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो उनकी आत्म-छवि को और भी खराब कर देती हैं।
इन समस्याओं का समाधान ढूंढना जरूरी है, ताकि किशोरों को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य मिल सके। इसके लिए उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करना चाहिए और खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए।