किशोर क्यों होते जा रहे हैं शरीर की छवि से संबंधित समस्याओं का शिकार?

स्कूल और दोस्तों के बीच भी शरीर की छवि को लेकर काफी दबाव होता है। किशोरों को अक्सर अपने दोस्तों या सहपाठियों द्वारा शरीर से जुड़े मजाक का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आत्म-छवि प्रभावित होती है।

इसके अलावा किशोरों को सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के संदेश मिलते रहते हैं, जो उन्हें और भी अधिक प्रभावित करते हैं।

इससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है और वे उदासी या चिंता जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं।