किशोरियों में उम्र से पहले होने लगी है पीरियड्स की समस्या, जानिए इसके पीछे के कारण

आजकल की किशोरियां पहले की तुलना में कम शारीरिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। स्कूल और घर के काम-काज में व्यस्त रहने के कारण उनके पास व्यायाम करने का समय नहीं होता।

इससे न केवल उनकी शारीरिक फिटनेस प्रभावित होती है, बल्कि यह भी हो सकता है कि उनका शरीर सही तरीके से विकसित न हो पाए।

नियमित व्यायाम करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बल्कि यह हार्मोनल संतुलन को भी बनाए रखता है।