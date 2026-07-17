किशोरियों में उम्र से पहले होने लगी है पीरियड्स की समस्या, जानिए इसके पीछे के कारण
क्या है खबर?
पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो किशोरियों के लिए एक जरूरी पड़ाव है। हालांकि, हाल के अध्ययनों से पता चला है कि किशोरियों में उम्र से पहले ही पीरियड्स शुरू हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण हार्मोनल बदलाव और आधुनिक जीवनशैली हो सकते हैं। इस लेख में हम इस बदलाव के पीछे के कारणों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि यह किशोरियों के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है।
#1
खाने-पीने का असर
आजकल की खाने-पीने की आदतें किशोरियों के स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालती हैं। तला-भुना, पैकेट वाला खाना और मीठे पेय का ज्यादा सेवन करने से शरीर में हार्मोनल गड़बड़ी हो सकती है।
इससे पीरियड्स की शुरुआत जल्दी हो सकती है या काफी देरी से हो सकती है। इसके अलावा पोषक तत्वों की कमी भी इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
इसलिए, संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है, ताकि हार्मोनल संतुलन बना रहे।
#2
तनाव का बढ़ता स्तर
तनाव आजकल की जीवनशैली का एक अहम हिस्सा बन गया है। स्कूल, परीक्षा और परिवार की जिम्मेदारियों का दबाव किशोरियों पर बहुत पड़ता है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
मानसिक तनाव भी हार्मोनल गड़बड़ी का कारण बन सकता है, जिससे पीरियड्स की शुरुआत जल्दी हो सकती है।
इसलिए, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि किशोरियां इस बदलाव का सामना कर सकें। ज्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर से मिलना अहम है।
#3
शारीरिक गतिविधियों की कमी
आजकल की किशोरियां पहले की तुलना में कम शारीरिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। स्कूल और घर के काम-काज में व्यस्त रहने के कारण उनके पास व्यायाम करने का समय नहीं होता।
इससे न केवल उनकी शारीरिक फिटनेस प्रभावित होती है, बल्कि यह भी हो सकता है कि उनका शरीर सही तरीके से विकसित न हो पाए।
नियमित व्यायाम करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बल्कि यह हार्मोनल संतुलन को भी बनाए रखता है।
#4
जागरूकता की कमी
आजकल की किशोरियां पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखती हैं। स्कूलों में इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे वे भ्रमित और अनिश्चित महसूस करती हैं।
इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और वे जल्दी बड़े बदलाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं होती हैं।
इन सभी कारणों से यह स्पष्ट होता है कि किशोरियों में पहले ही पीरियड्स शुरू होने की समस्या कई पहलुओं पर निर्भर करती है।