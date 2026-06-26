कुछ लोग दूसरों की तुलना में कम नींद लेने के बाद भी कैसे रहते हैं तरोताजा?

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सही खान-पान

सही खान-पान भी आपकी ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकता है। पौष्टिक आहार जैसे फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे आप कम नींद में भी तरोताजा महसूस करते हैं। इसके अलावा पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से थकान होती है। सही खान-पान और पानी की पर्याप्त मात्रा से आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। इन सभी कारणों से कुछ लोग कम नींद में भी तरोताजा महसूस करते हैं।