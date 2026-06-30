अलार्म बजने से पहले जागने की आदत

क्या आप सुबह अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं? जानिए इसके कारण

लेखन सयाली 01:52 pm Jun 30, 202601:52 pm

क्या है खबर?

कई लोग सुबह अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग अलार्म बजने के बाद भी उठने के लिए जूझते रहते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठने वालों में से एक हैं तो इसका कारण आपका शरीर और मन हो सकता है। यह एक अच्छी आदत है और इससे आपका दिन बेहतर ढंग से शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं कि सुबह अलार्म से पहले उठने के पीछे का कारण क्या है।