तनाव के कारण कुछ लोगों की भूख क्यों हो जाती है कम? जानिए संभावित कारण
क्या है खबर?
जब हम तनाव में होते हैं तो हमें भूख कम लगती है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है, जो ज्यादातर लोगों के साथ होती है। तनाव के कारण शरीर में कुछ ऐसे रसायन बढ़ जाते हैं, जो भूख को कम कर देते हैं। इसके अलावा मानसिक दबाव भी खाने की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे तनाव के समय भूख कम लगती है और इसके पीछे के कारण क्या हैं।
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तनाव और भूख का संबंध
तनाव के समय हमारा शरीर 'लड़ाई या भागने' की स्थिति में चला जाता है, जिससे हमारी प्राथमिकता तुरंत खतरे से निपटने पर केंद्रित होती है। इस स्थिति में खाना खाने के बजाय खतरे से बचने के लिए तैयार होना जरूरी होता है। इसके अलावा जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा ध्यान खाने पर नहीं लगता और हम भूख महसूस नहीं करते। यह प्रक्रिया हमारे शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
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मानसिक दबाव का असर
तनाव के कारण हमारा मन उलझा हुआ रहता है, जिससे हम खाने पर ध्यान नहीं दे पाते। जब दिमाग किसी समस्या का समाधान खोजने में व्यस्त होता है तो वह खाने की इच्छा को नजरअंदाज कर देता। इसके अलावा मानसिक दबाव के कारण खाना पचाने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है, जिससे भूख कम लगती है। इस प्रकार मानसिक दबाव भी खाने की आदतों पर गहरा असर डालता है।
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हार्मोन का प्रभाव
तनाव के समय शरीर में कुछ रसायन का स्तर बढ़ जाता है, जो भूख को कम कर देते हैं। ये रसायन हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं और खाने की इच्छा को कम करते हैं। इसके अलावा इन रसायनों का बढ़ा स्तर खाना पचाने की प्रक्रिया पर भी बुरा असर डाल सकता है, जिससे भूख और भी कम हो जाती है। इस प्रकार रसायनों का प्रभाव भी खाने की आदतों पर गहरा असर डालता है।
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शारीरिक प्रतिक्रियाएं
तनाव के कारण शरीर में कई बदलाव आते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में खिंचाव, सिरदर्द या पेट दर्द। ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी भूख को कम कर सकती हैं, क्योंकि जब शरीर दर्द में होता है तो खाना खाने का मन नहीं करता। इसके अलावा पेट दर्द या ऐंठन के कारण खाने की इच्छा भी प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी खाने की आदतों पर गहरा असर डालती हैं।