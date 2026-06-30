तनाव के समय भूख न लगने के कारण

तनाव के कारण कुछ लोगों की भूख क्यों हो जाती है कम? जानिए संभावित कारण

लेखन सयाली 05:45 pm Jun 30, 202605:45 pm

क्या है खबर?

जब हम तनाव में होते हैं तो हमें भूख कम लगती है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है, जो ज्यादातर लोगों के साथ होती है। तनाव के कारण शरीर में कुछ ऐसे रसायन बढ़ जाते हैं, जो भूख को कम कर देते हैं। इसके अलावा मानसिक दबाव भी खाने की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे तनाव के समय भूख कम लगती है और इसके पीछे के कारण क्या हैं।