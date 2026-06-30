तनाव में ज्यादा खाने की आदत

कुछ लोग तनाव को कम करने के लिए ज्यादा क्यों खाने लगते हैं? जानें संभावित कारण

लेखन सयाली 05:54 pm Jun 30, 202605:54 pm

क्या है खबर?

कुछ लोग तनाव में ज्यादा खाने लगते हैं और ऐसा कई बार देखने को मिलता है। इस व्यवहार को 'कंफर्ट ईटिंग' कहा जाता है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे दिमाग को तुरंत राहत चाहिए होती है और खाने से यह राहत मिलती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।