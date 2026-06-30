कुछ लोग तनाव को कम करने के लिए ज्यादा क्यों खाने लगते हैं? जानें संभावित कारण
क्या है खबर?
कुछ लोग तनाव में ज्यादा खाने लगते हैं और ऐसा कई बार देखने को मिलता है। इस व्यवहार को 'कंफर्ट ईटिंग' कहा जाता है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे दिमाग को तुरंत राहत चाहिए होती है और खाने से यह राहत मिलती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
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तनाव का असर
जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कुछ खास रसायनों का स्राव बढ़ा देता है। ये रसायन हमें अधिक ऊर्जा देने के लिए होते हैं। हालांकि, जब यह ऊर्जा जरूरत से ज्यादा हो जाती है और हम इसका सही उपयोग नहीं कर पाते तो यह वजन बढ़ाने का कारण बनती है। इस स्थिति में लोग अक्सर अस्वास्थ्यकर स्नैक्स का सेवन करते हैं, जो उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
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खाने की इच्छा
तनाव के समय लोग अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें कुछ मीठा या तला हुआ खाना चाहिए। इससे एक तरह का 'फील-गुड' रसायन बढ़ जाता है, जो हमें तुरंत खुशी देता है और हमारे दिमाग को शांत करता है। हालांकि, यह खुशी अस्थायी होती है और इसके बाद फिर से तनाव महसूस होता है। इस तरह की खाने की आदतें लंबे समय में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं।
#3
भावनाओं पर काबू
जब हम भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं तो खाने का सहारा लेना आसान लगता है। यह एक तरह का शॉर्टकट होता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश करते हैं। हालांकि, यह समाधान स्थायी नहीं होता और लंबे समय तक इस आदत को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें संभालने के लिए अन्य तरीकों का सहारा लेना चाहिए, जैसे कि ध्यान या योग।
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मानसिक संतुलन बनाए रखना
तनावग्रस्त स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। खाने का सहारा लेना अस्थायी राहत देता है, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती। इसके लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेनी चाहिए। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान करना, गहरी सांस लेना और सकारात्मक सोच अपनाना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा समय-समय पर आराम करना भी जरूरी है।
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सेहतमंद विकल्प चुनें
जब भी आपको लगे कि आप अधिक खाने की ओर बढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सेहतमंद विकल्प चुनें, जैसे कि फल या मेवे। इससे न केवल आपकी सेहत बेहतर रहेगी, बल्कि आपका मन भी शांत रहेगा। इसके अलावा पानी पीना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिससे आपको ताजगी मिलेगी और भूख कम लगेगी। इस तरह आप अपने तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।