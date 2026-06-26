कुछ आदतें आसानी से लग जाती हैं, जबकि कुछ नहीं; जानिए ऐसा होने की वजह

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नियमितता है अहम

नई आदतें स्थायी बनाने के लिए नियमितता बहुत जरूरी होती है। अगर हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है। इसके लिए हमें किसी निश्चित समय पर उस काम को करने की आदत डालनी चाहिए और उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नियमितता बनाए रखने के लिए हम अलार्म सेट कर सकते हैं या नोट लिख सकते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमें वह काम करना है।