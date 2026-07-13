सॉफ्ट फिटनेस के बारे में अहम जानकारी

क्या है 'सॉफ्ट फिटनेस' और यह क्यों बन रहा है सेहतमंद रहने का नया चलन?

लेखन सयाली 04:04 pm Jul 13, 202604:04 pm

क्या है खबर?

स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'सॉफ्ट फिटनेस' एक नया और तेजी से लोकप्रिय हो रहा ट्रेंड है। यह एक ऐसी फिटनेस विधि है, जिसमें कठिन एक्सरसाइज के बजाय हल्की और आरामदायक गतिविधियों पर जोर दिया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि सॉफ्ट फिटनेस क्या है और यह कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे यह तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकती है।