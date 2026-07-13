सोशल मीडिया से 'साइलेंट क्विट' करने का बढ़ रहा है ट्रेंड, जानिए इसे अपनाने के तरीके

अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दें। हर छोटे-छोटे संदेश या पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ दें।

इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आप ज्यादा शांत महसूस करेंगे। यह आपकी काम करने की क्षमता को भी बढ़ाएगा और आपको अन्य जरूरी कामों पर ध्यान देने का समय मिलेगा।

नोटिफिकेशन बंद करने से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं। इस तरह आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रख सकते हैं।