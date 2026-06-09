बार-बार बदलते मौसम से बीमार

भारी बारिश के बाद आए गर्म और उमस भरे दिन क्यों बीमार कर सकते हैं? जानिए

लेखन अंजली 10:57 am Jun 09, 202610:57 am

क्या है खबर?

इस साल मानसून ने कई राज्यों में कई दिनों तक भारी बारिश के बाद उमस भरे गर्म दिनों को जन्म दिया है। इस कारण कई लोग बीमार हो रहे हैं और उनमें खांसी-जुकाम समेत डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मामले भी बढ़ रहे हैं। इन बीमारियों के कारण अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि भारी बारिश के बाद आने वाली गर्म और उमस भरी स्थिति क्यों बीमार कर सकती है।