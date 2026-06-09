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भारी बारिश के बाद आए गर्म और उमस भरे दिन क्यों बीमार कर सकते हैं? जानिए
बार-बार बदलते मौसम से बीमार

भारी बारिश के बाद आए गर्म और उमस भरे दिन क्यों बीमार कर सकते हैं? जानिए

लेखन अंजली
Jun 09, 2026
10:57 am
क्या है खबर?

इस साल मानसून ने कई राज्यों में कई दिनों तक भारी बारिश के बाद उमस भरे गर्म दिनों को जन्म दिया है। इस कारण कई लोग बीमार हो रहे हैं और उनमें खांसी-जुकाम समेत डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मामले भी बढ़ रहे हैं। इन बीमारियों के कारण अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि भारी बारिश के बाद आने वाली गर्म और उमस भरी स्थिति क्यों बीमार कर सकती है।

कारण

भारी बारिश के बाद उमस भरे गर्म दिन क्यों बीमार कर सकते हैं?

जब गर्म और उमस भरे दिन होते हैं तो पसीना बहुत ज्यादा आता है, जिससे शरीर में नमक और पोटेशियम जैसे जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है। इनकी कमी से शरीर में असंतुलन हो जाता है, जिसके लक्षणों में कमजोरी, सिरदर्द, मितली, उल्टी और मांसपेशियों में खिंचाव शामिल हैं। इसके अलावा ऐसा मौसम मच्छरों और अन्य कीटों के प्रजनन के लिए अनुकूल होता है, जो कई संक्रामक बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

बीमारियां

तत्वों की कमी के कारण होने वाली बीमारियां

जरूरी तत्वों की कमी के कारण शरीर में सोडियम की कमी से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सिरदर्द, उल्टी, चक्कर आना और भ्रम जैसी समस्याएं। इसके अलावा पोटेशियम की कमी से मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी पैदा हो सकती है, वहीं कैल्शियम की कमी से सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में खिंचाव और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

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इलाज

गर्म और उमस भरे दिन होने वाली बीमारियों का इलाज

गर्म और उमस भरे दिन से होने वाली बीमारियों का इलाज जरूरी तत्वों की कमी को दूर करके किया जा सकता है। इसके लिए डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार से बचाव के लिए मच्छरों के काटने से बचें और रोजाना गुनगुने पानी में थोड़ा नमक और चीनी मिलाकर पिएं। इसके अलावा खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। इसके अलावा घर के अंदर मच्छर से सुरक्षित रहने के लिए जाली लगे खिड़की-दरवाजे लगवाएं।

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तरीके

खुद को गर्म और उमस भरे दिनों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

खुद को गर्म और उमस भरे दिनों से सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर निकलते समय ढीले और हल्के कपड़े पहनें। इसके अलावा खुद को तरोताजा रखने के लिए नारियल पानी, ताजे फलों का रस और छाछ जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें। इसके साथ ही रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं। इसके अलावा घर के अंदर मच्छर मुक्त रखने के लिए घर के अंदर कूलर और ठंडे पंखों का इस्तेमाल करें।

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