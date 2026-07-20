हर बात पर बहस करने वालों की कमियां

हर बात पर बहस करना है एक बुरी आदत, जानें इसके पीछे क्या होती हैं वजह

लेखन सयाली 10:39 am Jul 20, 202610:39 am

क्या है खबर?

अगर आप हर बात पर बहस करते हैं तो लाजिम है कि लोग आपको गंभीरता से लेना छोड़ देंगे। हालांकि, इस आदत वाले लोगों को खुद से यह सवाल करना चाहिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। इस लेख में हम इस बात का पता लगाएंगे कि क्यों लोग आपके इस व्यवहार को गंभीरता से नहीं लेते और कैसे आप इसे सुधार सकते हैं। हम यह भी समझेंगे कि बहस सही तरीके से कैसे की जा सकती है।