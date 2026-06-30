लोग प्यार जताने के लिए हाथ से लिखने लगे हैं खत, फिर क्यों बढ़ने लगा चलन?

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भावनाओं को व्यक्त करने का बेहतर तरीका

हाथ से पत्र लिखना भावनाओं को व्यक्त करने का एक अच्छा तरीका है। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हम अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो सकते हैं, जिससे हमारा मन हल्का महसूस करता है। इसके अलावा लिखित शब्दों में हमारी भावनाएं ज्यादा स्पष्टता से सामने आती हैं, जो कि कभी-कभी शब्दों में कह पाना मुश्किल होता है। यह प्रक्रिया हमें अपने अंदर की बातों को बेहतर तरीके से समझने और व्यक्त करने में मदद करती है।