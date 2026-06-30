इस साल फिर बढ़ रहा है पुरानी वस्तुओं से घर सजाने का चलन, जानिए क्यों

#3

पर्यावरण के लिए बेहतर

पुराने सामानों का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है। नए सामान बनाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा और संसाधनों की जरूरत होती है, जबकि पुराने सामानों का फिर से उपयोग करके हम इन संसाधनों की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने सामानों को फिर से उपयोग करने से कचरा कम होता है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिलती है। इस तरह पुराने सामानों का उपयोग न केवल आर्थिक, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है।