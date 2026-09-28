लोग अपने सामाजिक दायरे को लेकर क्यों हो रहे हैं पहले की तुलना में ज्यादा सचेत

चुनिंदा संबंध बनाने से लोगों को अपने समय का सही उपयोग करने में मदद मिलती है। जब व्यक्ति उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो उसकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं तो उसे फालतू रिश्तों पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती।

इससे वह अपने जीवन में ज्यादा संतुलित रहता है और उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। इस प्रकार सही संबंध बनाने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बेहतर रहती है और वह तनावमुक्त रहता है।