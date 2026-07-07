मशरूम की खेती के लिए सबसे बेहतरीन है मानसून का मौसम, जानिए क्यों

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बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन

बारिश के दौरान मशरूम की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इस मौसम में लोग ताजे और सेहतमंद खाद्य पदार्थों का सेवन करना पसंद करते हैं। इसके अलावा बारिश में मशरूम की फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, जिससे उनकी बिक्री आसान होती है। जब मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रहता है तो किसान अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं। इस प्रकार बारिश न केवल मशरूम की खेती, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी सुधारता है।