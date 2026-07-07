महाराष्ट्र समेत भारत के कई राज्यों में भारी बारिश बनी आफत, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा
क्या है खबर?
मानसून के अभी पूरे देश में सक्रिय होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन जिन राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है, वहां हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। हवाई और रेल सेवाएं बाधित हुई हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में अधिक बारिश की संभावना जताई है। किन-किन राज्यों में बारिश से हाल बुरा है? आइए, जानते हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या 16 हुई
महाराष्ट्र में सोमवार को हुई बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। पूरे राज्य में बारिश के कारण मरने वालों की संख्या 16 हो गई है। IMD ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सोमवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और पुराना राजमार्ग दोनों प्रभावित रहा। यहां मिसिंग लिंक भी भूस्खलन के कारण पूरी तरह ठप हो गया। जलभराव और भूस्खलन के कारण पश्चिमी रेलवे की 40 से अधिक सेवाएं प्रभावित हुईं हैं।
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पहाड़ों पर भी बरस रही आफत
पहाड़ी राज्यों में भी बारिश अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर रही है। उत्तराखंड में येलो और हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में रातभर भारी बारिश हुई, जिससे 14 वर्षीय लड़की की जान चली गई। बाढ़ से चंबा में चंबा-टिस्सा रोड और कुल्लू में लारजी-सैंज सड़क बंद है। जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से डोडा-किश्तवार राजमार्ग और किश्तवाड़ में निर्माणाधीन 540 मेगावाट क्वार जलविद्युत परियोजना के पास कई वाहन डूब गए। उत्तराखंड में कई नदियां उफान पर हैं।
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मध्य भारत में मानसून की सक्रियता बढ़ी
मध्य भारत के छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। यहां अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के शिवनाथ और खारुन सहित कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) हाई अलर्ट पर है। ओडिशा में लगातार 3 दिन से बारिश जारी है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश और जलभराव की सूचना मिली है।
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पिछले 24 घंटे में कहां कितनी बारिश हुई?
IMD के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में मध्य महाराष्ट्र में 51 से 67 सेंटीमीटर बारिश हुई है। ओडिशा के सोनपुर में 33, सौराष्ट्र और कच्छ में 20 सेंटीमीटर बारिश हुई है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 15 से 20 सेंटीमीटर बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, असम और मणिपुर में 7 से 11 सेंटीमीटर बारिश हुई है। मानसून 15 जुलाई तक पूरे देश में सक्रिय हो जाएगा।