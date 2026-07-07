महाराष्ट्र समेत भारत के कई राज्यों में भारी बारिश बनी आफत, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा

बारिश

पहाड़ों पर भी बरस रही आफत

पहाड़ी राज्यों में भी बारिश अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर रही है। उत्तराखंड में येलो और हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में रातभर भारी बारिश हुई, जिससे 14 वर्षीय लड़की की जान चली गई। बाढ़ से चंबा में चंबा-टिस्सा रोड और कुल्लू में लारजी-सैंज सड़क बंद है। जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से डोडा-किश्तवार राजमार्ग और किश्तवाड़ में निर्माणाधीन 540 मेगावाट क्वार जलविद्युत परियोजना के पास कई वाहन डूब गए। उत्तराखंड में कई नदियां उफान पर हैं।