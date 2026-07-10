लखनऊ क्यों बनता जा रहा है खाने के लिए सबसे मशहूर शहरों में से एक?

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कुलचा और निहारी का अनोखा स्वाद

लखनऊ की कुलचा और निहारी का स्वाद बहुत ही खास है। तंदूर में पकाए जाने वाले ये कुलचे बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं। वहीं, निहारी को धीमी आंच पर कई घंटों तक पकाया जाता है, जो एक तरह का सालन होता है। इसकी खुशबू और स्वाद ऐसा है कि एक बार चखने के बाद आप इसे भूल नहीं पाएंगे। इस संयोजन का मजा लेने के लिए लखनऊ के पुराने इलाकों में जरूर जाएं।