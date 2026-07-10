लखनऊ क्यों बनता जा रहा है खाने के लिए सबसे मशहूर शहरों में से एक?
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को 'नवाबों का शहर' भी कहा जाता है। यह शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों के साथ-साथ अपने खाने के लिए भी मशहूर है। यहां की खाने की संस्कृति में पारंपरिक और आधुनिक स्वाद का अनोखा मेल है। लखनऊ का खाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसकी खुशबू भी आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। आइए जानते हैं कि लखनऊ तेजी से खाने का केंद्र क्यों बनता जा रहा है।
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कुलचा और निहारी का अनोखा स्वाद
लखनऊ की कुलचा और निहारी का स्वाद बहुत ही खास है। तंदूर में पकाए जाने वाले ये कुलचे बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं। वहीं, निहारी को धीमी आंच पर कई घंटों तक पकाया जाता है, जो एक तरह का सालन होता है। इसकी खुशबू और स्वाद ऐसा है कि एक बार चखने के बाद आप इसे भूल नहीं पाएंगे। इस संयोजन का मजा लेने के लिए लखनऊ के पुराने इलाकों में जरूर जाएं।
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अवधी बिरयानी और कबाब
अवधी बिरयानी और कबाब भी लखनऊ की खाने की सूची में शामिल हैं। अवधी बिरयानी चावल और मसालों का अनोखा मेल है, जो इसे बेहद स्वादिष्ट बनाता है। वहीं, कबाब, खासकर गलावत और सींक कबाब, खाने वालों को बहुत पसंद आते हैं। इनका स्वाद इतना बेहतरीन है कि ये किसी भी खाने के साथ खाए जा सकते हैं। इनका असली मजा रुमाली रोटी या फिर करारे मुगलई पराठों के साथ आता है।
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मिठाइयों का जायका
लखनऊ की मिठाइयां भी बहुत मशहूर हैं, खासकर मलाई गिलौरी, काली गाजर का हलवा और जलेबी आदी। इन मिठाइयों का जायका ऐसा है कि आप इनका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इन मिठाइयों को बनाने में खास तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इन मिठाइयों का आनंद लेने के लिए लखनऊ जरूर जाना चाहिए। यहां की पुरानी दुकानों से ही इन मिठाइयों का आनंद लेना चाहिए।
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चाट-पकौड़ी
लखनऊ की चाट-पकौड़ी भी बहुत ही मशहूर हैं। आलू टिक्की, पापड़ी चाट, दही बड़ा और बताशे आदि यहां की खासियत हैं, जिनका स्वाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इन सभी खाने का जायका इतना बेहतरीन है कि आप इनका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इन व्यंजनों को बनाने में विशेष मसालों और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। लखनऊ आकर इन सभी व्यंजनों का आनंद लेना न भूलें।