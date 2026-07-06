वजन घटाने के लिए डाइट फॉलो कर रहे हैं? जानिए क्यों नहीं हो रहा असर

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बहुत ज्यादा डाइटिंग करना

वजन घटाने के लिए बहुत ज्यादा डाइटिंग करना भी जरूरी नहीं है। दरअसल, बहुत ज्यादा डाइटिंग करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे शरीर का तापमान संतुलित नहीं रहता। इसके अलावा इससे शरीर की प्रक्रियाएं भी धीमी हो जाती हैं और वजन घटाने की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए, बहुत ज्यादा डाइटिंग करने के बजाय संतुलित आहार लें और साथ ही नियमित तौर पर व्यायाम करें, ताकि शरीर को पर्याप्त पोषण मिल सके।