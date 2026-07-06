वजन घटाने के लिए डाइट फॉलो कर रहे हैं? जानिए क्यों नहीं हो रहा असर
क्या है खबर?
वजन घटाने के लिए लोग अपने खाने-पीने पर खास ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार लोग डाइट फॉलो करने के बावजूद वजन कम नहीं कर पाते। इसका कारण हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों, जिनसे वजन घटाने में रुकावट आ रही हो। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो वजन घटाने के लिए डाइट फॉलो करते समय अनजाने में की जा सकती हैं।
#1
खाने में प्रोटीन की कमी होना
वजन घटाने के लिए खाने में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप खाने में प्रोटीन शामिल नहीं करते हैं तो इससे वजन घटाने में काफी दिक्कत आ सकती है। दरअसल, प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को बनाने और ऊर्जा देने में मदद करता है। इसके अलावा प्रोटीन शरीर की प्रक्रियाओं को तेज करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसलिए, खाने में प्रोटीन युक्त चीजों को जरूर शामिल करें।
#2
पानी का कम सेवन करना
खाने के साथ-साथ पानी का सेवन भी वजन घटाने में अहम भूमिका निभाता है। पानी शरीर के अंदर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके अलावा पानी पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और शरीर की प्रक्रियाओं को तेज करता है। अगर आप रोजाना 8-10 गिलास पानी पीते हैं तो इससे शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है और आप तरोताजा रहते हैं।
#3
नींद पूरी न होना भी है कारण
अगर आप वजन घटाने के लिए डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। अगर आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं तो इससे शरीर में तनाव पैदा करने वाला हार्मोन बढ़ता है, जिससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा नींद की कमी से शरीर की प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं, जिससे वजन घटाने में बाधा आ सकती है।
#4
बहुत ज्यादा डाइटिंग करना
वजन घटाने के लिए बहुत ज्यादा डाइटिंग करना भी जरूरी नहीं है। दरअसल, बहुत ज्यादा डाइटिंग करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे शरीर का तापमान संतुलित नहीं रहता। इसके अलावा इससे शरीर की प्रक्रियाएं भी धीमी हो जाती हैं और वजन घटाने की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए, बहुत ज्यादा डाइटिंग करने के बजाय संतुलित आहार लें और साथ ही नियमित तौर पर व्यायाम करें, ताकि शरीर को पर्याप्त पोषण मिल सके।
#5
शारीरिक सक्रियता न होना
वजन घटाने के लिए खाने के साथ-साथ शारीरिक सक्रियता भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ खाने पर ध्यान देकर शारीरिक सक्रियता नहीं अपनाते तो इसका असर कम हो सकता है। शारीरिक सक्रियता से हमारा मतलब है कि रोजाना कुछ मिनट व्यायाम करें, थोड़ी देर तेज चलें या फिर सीढ़ियां चढ़ें। इससे आपका दिल स्वस्थ रहेगा और रक्त संचार बेहतर होगा। इसके अलावा शारीरिक सक्रियता से शरीर की प्रक्रियाएं तेज होती हैं और वजन घटाने में मदद मिलती है।