कहीं आप गर्मी की लहर से जुड़े इन भ्रमों पर तो विश्वास नहीं करते?  जानिए सच्चाई

गर्मी की लहर के दौरान तापमान में अचानक और असामान्य वृद्धि होती है, जो हमारे शरीर पर कई तरह के प्रभाव डालती है। इस दौरान न केवल बाहरी तापमान बढ़ता है, बल्कि हमारे शरीर का आंतरिक तापमान भी प्रभावित होता है। इस लेख में हम गर्मी की लहर के दौरान होने वाले कुछ सामान्य भ्रमों और सच्चाइयों पर चर्चा करेंगे ताकि आप इस स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें और इससे सुरक्षित रह सकें।

#1 भ्रम- गर्मी की लहर केवल बाहर ही महसूस होती है यह सबसे आम भ्रम है कि गर्मी की लहर केवल बाहर ही महसूस होती है। असल में गर्मी की लहर का असर हमारे घरों और काम करने की जगहों पर भी पड़ता है। अगर बाहर का तापमान 45 डिग्री है तो अंदर का तापमान भी इससे बहुत कम नहीं होता, खासकर अगर आपके पास ठंडक का कोई साधन नहीं है या वह सही ढंग से काम नहीं कर रहा हो।

#2 भ्रम- केवल बुजुर्गों को गर्मी से खतरा होता है बहुत से लोग मानते हैं कि गर्मी से केवल बुजुर्ग ही प्रभावित होते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी उम्र के लोग गर्मी की लहर के प्रभावों का शिकार हो सकते हैं। युवा, बच्चे और यहां तक कि स्वस्थ लोग भी अत्यधिक गर्मी से प्रभावित हो सकते हैं। शारीरिक मेहनत करने वाले लोग भी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हर किसी को सावधानी बरतनी चाहिए और खुद को पानी पीकर तरोताजा रखना चाहिए।

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#3 भ्रम- ज्यादा पानी पीने से हीटस्ट्रोक से बचाव होता है यह भी एक सामान्य गलत धारणा है कि ज्यादा पानी पीने से हीटस्ट्रोक से बचाव हो सकता है, जबकि तरल पदार्थ का सेवन बहुत जरूरी है, सिर्फ पानी पीने से हीटस्ट्रोक नहीं रुकता। शरीर को सही तापमान बनाए रखने के लिए नमक और मिनरल्स वाले पेय भी जरूरी होते हैं। इसके अलावा नमक वाली चीजें भी खानी चाहिए ताकि शरीर में नमक का स्तर ठीक रहे और शरीर सही तरीके से काम करता रहे।

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#4 भ्रम- ठंडक का साधन हमेशा सुरक्षित होता है कई लोग मानते हैं कि ठंडक का साधन हमेशा सुरक्षित रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ठंडक का साधन ठीक से साफ न किया जाए या उसमें कोई खराबी हो जाए तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी बंद कमरे में ठंडक का साधन चलाकर सोते हैं तो यह हानिकारक हो सकता है। इसलिए ठंडक के साधन का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और समय-समय पर इसकी सफाई और मरम्मत करवाते रहें।