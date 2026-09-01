ठंडे पानी में तैरना क्यों है फायदेमंद? जानिए इसके 5 हैरान करने वाले लाभ

ठंडे पानी में तैराकी करने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। जब आप ठंडे पानी में तैरते हैं तो आपका शरीर खुद को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करता है, जिससे आपकी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और रक्त का बहाव बेहतर होता है।

यह प्रक्रिया आपके शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। रोजाना ठंडे पानी में तैराकी करने से आप सर्दी-खांसी जैसी आम बीमारियों से भी बचे रहते हैं।