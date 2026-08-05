अनार के सेवन से मिलने वाले फायदे

अनार को सुपरफूड क्यों माना जाता है? जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

लेखन अंजली 06:17 pm Aug 05, 202606:17 pm

क्या है खबर?

अनार एक ऐसा फल है, जो स्वाद के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे सुपरफूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-E, फोलेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई अहम पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह कई खास यौगिकों से भी समृद्ध होता है। आइए आज हम आपको अनार से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे।