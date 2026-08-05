अनार को सुपरफूड क्यों माना जाता है? जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे
क्या है खबर?
अनार एक ऐसा फल है, जो स्वाद के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे सुपरफूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-E, फोलेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई अहम पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह कई खास यौगिकों से भी समृद्ध होता है। आइए आज हम आपको अनार से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे।
#1
दिल को स्वस्थ रखने में है सहायक
अनार में ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
कई अध्ययनों के अनुसार, अनार का सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा अनार का सेवन करने से रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। यह दिल के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है।
#2
कैंसर के खतरे को कर सकता है कम
अनार में ऐसे गुण होते हैं, जो कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
अनार का सेवन करने से स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।
हालांकि, ध्यान रखें कि अनार का सेवन कैंसर का इलाज नहीं है, इसलिए कैंसर रोगी समय-समय पर डॉक्टरी जांच कराते रहें और डॉक्टरी इलाज को ही प्राथमिकता दें।
#3
वजन को नियंत्रित करने में है कारगर
अगर आप अपना वजन नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अनार का सेवन लाभकारी हो सकता है।
दरअसल, इसमें मौजूद तत्व चर्बी को जलाने का काम कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें भरपूर पानी होता है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और आपको बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती। यह वजन घटाने की प्रक्रिया में सहायक हो सकता है।
#4
मधुमेह के खतरे को कर सकता है कम
अनार में ऐसे गुण होते हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।
कई अध्ययनों के मुताबिक, अनार का सेवन करने से टाइप-2 मधुमेह के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, मधुमेह रोगी अपनी दवाइयों और डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज न करें और अनार को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।
#5
त्वचा को स्वस्थ रखने में है कारगर
अनार का सेवन त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
अनार में मौजूद तत्व त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन-C और अन्य गुण त्वचा को निखार देने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए रोजाना एक अनार का सेवन जरूर करें।