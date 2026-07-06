आलूबुखारा को क्यों माना जाता है सुपरफ्रूट? जानिए इसके फायदे
क्या है खबर?
आलूबुखारा एक ऐसा फल है, जिसे हम अक्सर गर्मियों के मौसम में पाते हैं। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। आलूबुखारा को सुपरफ्रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर का अच्छा स्रोत है। आइए जानते हैं कि रोजाना एक पका हुआ आलूबुखारा खाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
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दिल की सेहत के लिए है बेहतरीन
आलूबुखारा में ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये तत्व धमनियों में सूजन को कम करते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा आलूबुखारा में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। नियमित रूप से आलूबुखारा का सेवन करने से दिल की कार्यक्षमता में सुधार होता है और हृदय से जुड़ी बीमारियों का जोखिम भी घटता है।
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पाचन के लिए है फायदेमंद
आलूबुखारा फाइबर का अच्छा स्रोत होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाने में सहायक होता है। फाइबर आंतों की सफाई करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसके अलावा आलूबुखारा में मौजूद अन्य पोषक तत्व पाचन को स्वस्थ रखते हैं। नियमित रूप से आलूबुखारा खाने से पाचन तंत्र की कार्यक्षमता में सुधार होता है और आंतों की सूजन कम होती है, जिससे पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है।
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वजन प्रबंधन में है सहायक
अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आलूबुखारा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें कैलोरी कम होती हैं, लेकिन पोषक तत्व अधिक होते हैं, जिससे यह तृप्ति महसूस कराता है और भूख को नियंत्रित करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर पाचन को स्वस्थ रखता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। नियमित रूप से आलूबुखारा खाने से वजन घटाने में मदद मिलती है और शरीर को ऊर्जा भी मिलती है।
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आंखों की सेहत के लिए है लाभकारी
आलूबुखारा में आंखों के लिए जरूरी तत्व होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये तत्व आंखों की रोशनी को सुधारते हैं और आंखों की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा आलूबुखारा में मौजूद अन्य लाभकारी तत्व आंखों की बीमारियों जैसे मोतियाबिंद के खतरे को भी कम करते हैं। नियमित रूप से आलूबुखारा खाने से आंखों की सेहत बेहतर रहती है और दृष्टि में सुधार होता है।
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त्वचा के लिए है फायदेमंद
आलूबुखारा में मौजूद विटामिन त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद करता है और झुर्रियों को कम करता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और मुंहासों से लड़ने में भी सहायक होता है। इसके अलावा आलूबुखारा में मौजूद तत्व त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। नियमित रूप से आलूबुखारा खाने से त्वचा की सेहत बेहतर होती है और वह ताजगी महसूस करती है।