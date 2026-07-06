आलूबुखारा को क्यों माना जाता है सुपरफ्रूट? जानिए इसके फायदे

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दिल की सेहत के लिए है बेहतरीन

आलूबुखारा में ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये तत्व धमनियों में सूजन को कम करते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा आलूबुखारा में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। नियमित रूप से आलूबुखारा का सेवन करने से दिल की कार्यक्षमता में सुधार होता है और हृदय से जुड़ी बीमारियों का जोखिम भी घटता है।