लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर शहर है। इसे अक्सर 'नवाबों का शहर' कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि यहां के नवाबों ने इस शहर को अपने शासनकाल में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। नवाबों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया और यहां कई शानदार इमारतें और उद्यान बनाए, जो आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस लेख में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
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नवाब वाजिद अली शाह का योगदान
लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने अपने शासनकाल में इस शहर को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाया।
उन्होंने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया और यहां कई शानदार इमारतें, जैसे कि इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और हुसैनाबाद घड़ी टॉवर बनवाए।
वाजिद अली शाह ने कला, संगीत और साहित्य को बढ़ावा दिया, जिससे लखनऊ एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल बन गया। उनके कला प्रेम ने लखनऊ की पहचान को और मजबूत किया।
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अवध का नवाबिया शासन
अवध का नवाबिया शासन मुगलों के अधीन था, जब तक कि 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधीन कर लिया।
नवाब वाजिद अली शाह उस समय के बाद तक इस क्षेत्र के शासक बने रहे, जब तक कि 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें निर्वासित नहीं किया गया।
इसके बाद लखनऊ ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और यहां ब्रिटिश राज का प्रभाव बढ़ गया। इस समय लखनऊ में कई बदलाव हुए।
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नवाबी खान-पान
लखनऊ का खाना भी नवाबी संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। यहां के व्यंजन, जैसे कि कुलचे, कबाब और बिरयानी आदि बहुत मशहूर हैं।
नवाबों ने अपने खाने में भी शाही अंदाज अपनाया था, जिसमें मसालों का खास इस्तेमाल होता था। यहां के कबाब और बिरयानी आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
लखनऊ की गलियों में घूमते हुए आपको कई ऐसे खाने की जगहें मिलेंगी, जहां ये व्यंजन मिलते हैं।
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संस्कृति और कला का केंद्र
लखनऊ को नवाबों ने कला और संस्कृति का केंद्र बनाया था। यहां संगीत, नृत्य और नाटक आदि कला रूपों को बढ़ावा दिया गया था।
खासकर ठुमरी और कव्वाली जैसे संगीत रूप बहुत लोकप्रिय हुए थे। इसके अलावा नवाबों ने शायरी और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया था।
आज भी लखनऊ में आपको कई साहित्यिक कार्यक्रम और संगीत महफिलें देखने को मिलेंगी। यहां के लोगों में कला और संस्कृति के प्रति गहरी रुचि है।
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वास्तुकला का अनोखा मिश्रण
लखनऊ की इमारतें भी नवाबीय प्रभाव दर्शाती हैं। यहां की इमारतें मुगल, अफगान और ब्रिटिश वास्तुकला का अनोखा मेल प्रस्तुत करती हैं।
इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और हुसैनाबाद घड़ी टॉवर आदि इमारतें इस मेल की बेहतरीन मिसाल हैं।
इन सभी कारणों से लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहां की संस्कृति, खान-पान, कला-साहित्य और वास्तुकला सभी नवाबीय प्रभाव दर्शाते हैं, जो इसे बेहद खास बनाते हैं। यहां की यात्रा आपको हमेशा याद रहेगी।