लखनऊ को नवाबों का शहर कहना

लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? जानिए इसके पीछे की सच्चाई

लेखन सयाली 04:23 pm Jul 17, 202604:23 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर शहर है। इसे अक्सर 'नवाबों का शहर' कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि यहां के नवाबों ने इस शहर को अपने शासनकाल में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। नवाबों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया और यहां कई शानदार इमारतें और उद्यान बनाए, जो आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस लेख में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे।