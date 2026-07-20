जयपुर को शिल्प और लोक कला की नगरी कहने के कारण

राजस्थान की राजधानी जयपुर को क्यों कहा जाता है 'हस्तकला नगरी'? जानें इसके कारण

लेखन सयाली 04:46 pm Jul 20, 202604:46 pm

क्या है खबर?

राजस्थान की राजधानी जयपुर को 'हस्तकला का शहर' कहा जाता है। यह शहर अपने हस्तशिल्प और लोक कला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहां के रंग-बिरंगे बाजार, पारंपरिक कपड़े, गहने, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के सामान लोगों को आकर्षित करते हैं। जयपुर की हस्तकला में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहां के कारीगर अपनी कला से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आइए इसके प्रमुख कारणों के बारे में जानते हैं।