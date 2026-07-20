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राजस्थान की राजधानी जयपुर को क्यों कहा जाता है 'हस्तकला नगरी'? जानें इसके कारण
जयपुर को शिल्प और लोक कला की नगरी कहने के कारण

राजस्थान की राजधानी जयपुर को क्यों कहा जाता है 'हस्तकला नगरी'? जानें इसके कारण

लेखन सयाली
Jul 20, 2026
04:46 pm
क्या है खबर?

राजस्थान की राजधानी जयपुर को 'हस्तकला का शहर' कहा जाता है। यह शहर अपने हस्तशिल्प और लोक कला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहां के रंग-बिरंगे बाजार, पारंपरिक कपड़े, गहने, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के सामान लोगों को आकर्षित करते हैं। जयपुर की हस्तकला में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहां के कारीगर अपनी कला से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आइए इसके प्रमुख कारणों के बारे में जानते हैं।

#1

जयपुर के हस्तशिल्प और लोक कला का इतिहास

जयपुर के हस्तशिल्प और लोक कला का इतिहास बहुत पुराना है। यहां के कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को आगे बढ़ा रहे हैं।

18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए थे। उन्होंने कारीगरों को प्रोत्साहित किया और उन्हें नई तकनीकों से परिचित कराया।

इसके परिणामस्वरूप जयपुर की हस्तकला में नयापन आया और यह दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई।

#2

कपड़े और वस्त्र उद्योग

जयपुर अपने पारंपरिक कपड़े उद्योग के लिए मशहूर है। यहां के कारीगर रेशम, सूती और ऊनी कपड़ों पर सुंदर कढ़ाई करते हैं।

इसके अलावा यहां की ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक भी बहुत लोकप्रिय है। इस तकनीक से बने कपड़े न केवल स्थानीय बाजारों में बिकते हैं, बल्कि विदेशों में भी उनकी मांग है।

जयपुर की यह कला लोगों को आकर्षित करती है और उन्हें राजस्थानी संस्कृति की झलक भी दिखाती है।

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#3

गहनों का उद्योग

जयपुर का गहनों का उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध है। यहां के कारीगर सोने, चांदी और हीरे-मोती से सुंदर गहने बनाते हैं।

इन गहनों पर पारंपरिक राजस्थानी डिजाइनों का काम किया जाता है, जिससे ये और भी आकर्षक लगने लगते हैं।

जयपुर के गहनों की शोभा देखते ही बनती है और ये गहने न केवल स्थानीय बाजारों में बिकते हैं, बल्कि विदेशों में भी इनकी मांग बहुत अधिक है। यहां की चूड़ियां खास तौर से मशहूर हैं।

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#4

मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां

जयपुर में मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाने का काम भी होता है। यहां के कारीगर मिट्टी से अलग-अलग आकार और डिजाइन के बर्तन बनाते हैं, जिनमें रंग-बिरंगी चित्रकारी होती है।

इसके अलावा यहां की मूर्तियां भी बहुत सुंदर होती हैं, जिन्हें देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इन वस्तुओं को बनाने के लिए पारंपरिक राजस्थानी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं।

इन्हें लोग बढ़-चढ़कर खरीदते हैं।

#5

लकड़ी के सामान

जयपुर में लकड़ी से बने सामान भी बहुत लोकप्रिय हैं। यहां के कारीगर लकड़ी पर नक्काशी करते हुए सुंदर वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि फर्नीचर और खिलौने आदि।

इन वस्तुओं पर पारंपरिक राजस्थानी डिजाइनों का काम किया जाता है, जिससे ये और भी आकर्षक बनते हैं। जयपुर की यह कला लोगों को आकर्षित करती है और उन्हें राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाती है।

अगली बार जब आप जयपुर जाएं तो इन चीजों को खरीदना न भूलें।

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