मानसून के दौरान क्यों जरूरी है सनस्क्रीन का इस्तेमाल? जानिए इसके फायदे
क्या है खबर?
मानसून के दौरान अक्सर लोग बारिश के कारण घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज की किरणें आपकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। सूरज की रोशनी के एक हिस्से को अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन और हर मौसम में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। आइए जानें कि मानसून में सनस्क्रीन क्यों जरूरी है।
#1
मानसून में भी होती है सूरज की किरणों की मौजूदगी
बहुत से लोग सोचते हैं कि मानसून के दौरान सूरज की किरणें कम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बारिश के दौरान भी ये किरणें मौजूद रहती हैं।
यहां तक कि बादलों के पीछे से आने वाली सूरज की रोशनी भी आपकी त्वचा पर असर डाल सकती है। इसलिए बारिश हो या धूप, रोजाना सनस्क्रीन लगाना जरूरी है।
यह आपकी त्वचा को सूरज की किरणों से सुरक्षित रखता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है।
#2
सही सनस्क्रीन का चुनाव करें
मानसून के दौरान सही सनस्क्रीन चुनना बहुत जरूरी है। ऐसी सनस्क्रीन चुनें जिसमें सूरज से सुरक्षा के लिए 30 या उससे अधिक अंक हो और वह बारिश में भी असरदार हो।
इससे आपकी त्वचा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी और आपको बाहर निकलते समय किसी भी तरह की चिंता नहीं होगी।
इसके साथ ही हल्के फॉर्मूला वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि वह जल्दी त्वचा में समा जाए और आपकी त्वचा को आरामदायक महसूस हो।
#3
सही तरीके से लगाएं सनस्क्रीन
सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका भी महत्वपूर्ण है। इसे अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर अच्छी तरह से लगाएं, खासकर जब आप बाहर निकल रहे हों।
हर 2-3 घंटे बाद सनस्क्रीन को फिर से लगाना न भूलें ताकि आपकी त्वचा पूरी तरह से सुरक्षित रहे।
इसके अलावा अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो तुरंत अपने चेहरे पर फिर से सनस्क्रीन लगाएं ताकि आपकी त्वचा सूरज की किरणों से सुरक्षित रहे।
#4
अन्य सुरक्षा उपाय भी अपनाएं
सिर्फ सनस्क्रीन लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि अन्य सुरक्षा उपाय भी अपनाने चाहिए जैसे कि टोपी पहनना या छाता लेना। इससे न केवल आपको बारिश से बचाव मिलेगा बल्कि सूरज की किरणों से भी सुरक्षा मिलेगी।
इसके अलावा अगर संभव हो तो धूप वाले समय में बाहर जाने से बचें जब सूरज की किरणें अधिक होती हैं।
इस तरह आप अपनी त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं और मानसून के दौरान भी स्वस्थ रह सकते हैं।
#5
सनस्क्रीन का नियमित इस्तेमाल है जरूरी
सनस्क्रीन का नियमित इस्तेमाल आपकी त्वचा को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करता है।
यह न केवल सूरज की किरणों से बचाव करती है बल्कि आपकी त्वचा को नमी भी देती है। इसलिए हर मौसम में, खासकर मानसून में, रोजाना सही मात्रा में और सही तरीके से सनस्क्रीन लगाना जरूरी है।
इस तरह आप अपनी त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं और मानसून के दौरान भी स्वस्थ रह सकते हैं।