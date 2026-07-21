मानसून के दौरान सनस्क्रीन के इस्तेमाल के फायदे

मानसून के दौरान क्यों जरूरी है सनस्क्रीन का इस्तेमाल? जानिए इसके फायदे

लेखन अंजली 08:05 pm Jul 21, 202608:05 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान अक्सर लोग बारिश के कारण घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज की किरणें आपकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। सूरज की रोशनी के एक हिस्से को अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन और हर मौसम में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। आइए जानें कि मानसून में सनस्क्रीन क्यों जरूरी है।