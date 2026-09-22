कसरत के बाद रिकवरी कक्ष का उपयोग क्यों होता है जरूरी? जानिए इसका महत्व

कसरत के बाद दिमाग भी थक जाता है और उसे शांति देना बहुत जरूरी है। रिकवरी कक्ष में बैठकर आप अपनी मानसिक थकान को भी दूर कर सकते हैं।

शांत माहौल, सुखदायक तापमान और आरामदायक बैठने की जगह दिमाग को आराम देती है, जिससे तनाव कम होता है।

इसके अलावा रिकवरी कक्ष में बिताया गया समय आपके मन को शांति और सुकून प्रदान करता है, जिससे आप नई ऊर्जा के साथ अपनी अगली कसरत के लिए तैयार हो सकते हैं।