स्कूल से आने के बाद बच्चों से पूछें ये सवाल

स्कूल से आने के बाद बच्चों से जरूर पूछें ये 5 सवाल, उनका मानसिक स्वास्थ्य रहेगा ठीक

लेखन सयाली 12:06 pm Jul 26, 202612:06 pm

क्या है खबर?

बच्चों के साथ बातचीत करना उनके दिमागी और भावनात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी है। जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो उनके दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक का अनुभव जानना महत्वपूर्ण होता है। इससे न केवल माता-पिता को पता चलता है कि उनके बच्चे का दिन कैसा रहा, बल्कि वे बच्चों के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत बना सकते हैं। आइए जानें कि बच्चों से उनके दिन के बारे में क्या-क्या पूछा जा सकता है।