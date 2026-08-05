संतरे के रस में बेकिंग सोडा मिलाना

संतरे के रस में बेकिंग सोडा मिलाने की क्यों दी जाती है सलाह?

लेखन सयाली 05:47 pm Aug 05, 202605:47 pm

क्या है खबर?

संतरे के रस में बेकिंग सोडा मिलाने की सलाह अक्सर सुनने को मिलती है। यह मिश्रण कई सेहत से जुड़े फायदों का दावा करता है। बेकिंग सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो शरीर के अम्लीय स्तर को संतुलित करने में मदद कर सकता है। वहीं, संतरे में विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या वाकई इस मिश्रण का सेवन फायदेमंद है या नहीं।