संतरे के रस में बेकिंग सोडा मिलाने की क्यों दी जाती है सलाह?
क्या है खबर?
संतरे के रस में बेकिंग सोडा मिलाने की सलाह अक्सर सुनने को मिलती है। यह मिश्रण कई सेहत से जुड़े फायदों का दावा करता है। बेकिंग सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो शरीर के अम्लीय स्तर को संतुलित करने में मदद कर सकता है। वहीं, संतरे में विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या वाकई इस मिश्रण का सेवन फायदेमंद है या नहीं।
#1
पाचन के लिए है फायदेमंद
संतरे के रस और बेकिंग सोडा का मिश्रण पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है। बेकिंग सोडा पेट की जलन को कम कर सकता है, जिससे एसिडिटी और गैस की समस्या में राहत मिलती है।
वहीं, संतरे का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो पाचन को सुधारता है। हालांकि, इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में लेने से पेट में गड़बड़ी हो सकती है।
#2
शरीर की गंदगी को कर सकता है दूर
बेकिंग सोडा और संतरे का रस मिलाकर पीने से शरीर की गंदगी बाहर निकालने में मदद मिलती है। बेकिंग सोडा शरीर की अम्लता को संतुलित रखता है, जबकि संतरे का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो शरीर के लिए जरूरी है।
इसके अलावा यह मिश्रण लीवर और किडनी की सफाई में भी मदद करता है। हालांकि, इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में लेने से पेट में गड़बड़ी हो सकती है।
#3
ऊर्जा बढ़ाने में है मददगार
संतरे का रस प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जिसमें विटामिन-C, पोटेशियम और फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं।
ये सभी तत्व मिलकर शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। बेकिंग सोडा भी ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आप दिनभर सक्रिय रह सकते हैं।
हालांकि, इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में लेने से पेट में गड़बड़ी हो सकती है।
#4
रोगों से लड़ने की क्षमता को कर सकता है मजबूत
संतरे का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है।
यह मिश्रण बेकिंग सोडा के साथ मिलकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है।
इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण भी प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं। नियमित रूप से इस मिश्रण का सेवन करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं।
#5
त्वचा और बालों के लिए भी है फायदेमंद
संतरे का रस विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। यह मिश्रण बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर त्वचा की चमक बढ़ाता है और बालों को मजबूत बनाता है।
इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से बचाते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन-C बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जिससे बाल घने और स्वस्थ बनते हैं।